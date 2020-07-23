美國參議院委員會通過　禁止政府設備安裝TikTok

中國抖音海外版TikTok繼續是美國政界攻擊的對象。美國參議院國土安全和政府事務委員會（Homeland Security and Government Affairs Committee）7月22日一致通過法案，將禁止聯邦員工在政府發放的設備上安裝TikTok。法案將會送交參議院表決。

TikTok的母公司是北京字節跳動科技有限公司（簡稱：字節跳動）。

在3月提出這法案的，是代表密蘇里州的共和黨參議院豪利（Josh Hawley）。他稱TikTok是由一間中國公司持有，董事會成員有中國共產黨人，而根據中國法例，公司須與北京政府分享用戶數據。他說：「正如我們很多聯邦部門已知道，TikTok是美國一大安全風險，它在政府裝置沒有立足之地。」

TikTok已否認將用戶資料交給中國政府。

眾議院21日已通過類似法案，作為7,410億美元《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）的一部分。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月6日接受霍士新聞（Fox News）訪問時透露，華府確實正在考慮禁止國內民眾使用中國社交應用程式。