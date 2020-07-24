【一分鐘看世界】中國對美反擊目標、蓬佩奧的中國論、探測火星

今天是7月24日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

蓬佩奧的中國論

中美關係持續緊張，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月23日發表對中國的言論，呼籲各國攜手阻止當年一手創立的「科學怪人」，而他的演講的會場亦與中國有一段淵源……（按此閱讀更多）

誰是中國反擊目標？

中美關係持續惡化，美國繼要求中國關閉駐侯斯頓總領事館後，再指控該總領事館是間諜熱點，又指有中國研究員隱瞞與中國軍方關係，藏身駐三藩市總領事館等，且不排除關閉更多中國使館。

這次是否涉及間諜活動，外界難一時之間判斷真相，但大眾更關注中方如何反擊，尤其是會否關閉在華的美國領事館，分析認為中國也有可能削減美國駐華使團規模，其中香港首當其衝......（按此閱讀更多）

美國大選進入倒數100日

美國大選正式踏入最後100日倒數，在這場狂人特朗普鬥「Sleepy Joe」拜登的選戰，兩位來自同一年代，對世界則有截然不同的觀點，針鋒相對。雖然目前拜登目前佔有上風，但他過去經常失言的缺點，被指或會影響選情。在展開倒數的100天裏，不妨也來重溫多位美國總統鮮為人知的趣事……（按此閱讀更多）

點擊進入：【美國大選專頁】狂人侵侵 VS 睡眼拜登 世紀之戰倒數100日

探測火星競賽

中國發射「天問一號」升空，展開火星探測任務，這個夏天成為探索火星的旺季，中國、美國、阿聯酋都會先後發射探測器，背後與成本有關，有美國媒體認為，中國熱切希望證明自己有能力獨自完成複雜的星際任務，嘗試一次過完成美國過去達到的里程碑，另有外媒關注中美在太空領域的競爭……（按此閱讀更多）

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+ 8 + 7 + 6

東京確診再創新高

日本的新冠肺炎疫情繼續令人擔憂，東京都7月23日新增逾300宗確診個案，再創單日新高，另一方面，安倍政府向民眾派發的「安倍口罩」受到批評，更有珠寶店看準「退貨商機」，推出用「安倍口罩換鑽石」的活動……（按此閱讀更多）

重溫日本政府向國民派發的布口罩尺寸（按圖）：

+ 3 + 2

譚德塞：蓬佩奧的抨擊言論不當

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）被指質疑世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的工作，形容對方被中國扶植，不過譚德塞強調自己工作不受他人影響……（按此閱讀更多）

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