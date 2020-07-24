【美國大選】特朗普取消佛州共和黨全國大會

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案突破400萬宗。總統特朗普（Donald Trump）7月23日表示，由於佛羅里達州確診病例激增，決定取消原定8月於佛州舉行共和黨全國大會。

由於疫情對集會的限制，特朗普已經將共和黨全國大會的部份會議從北卡羅來納州移師佛羅里達州，但病例激增導致有共和黨人退出佛羅里達州的大會。

特朗普出席白宮記者會時說，現在不是舉行一場擁擠的大會的恰當時機。他說：「這次活動的時機不對」，「由於最近佛羅里達疫情加劇，時機不恰當，現在不是舉行一場大型會議的時候。」他表示，已經下令幕僚取消活動，「保護美國人民」。

特朗普表示，從8月24日開始的一周，共和黨代表仍將在大會最初的地點——北卡羅來納州的夏洛特市（Charlotte）開會。他指，他仍會在大會發表演講，但會「以不同的形式」，並或舉行「遙距集會」。他已經通知佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）有關決定。

特朗普將於11月3日大選迎戰民主黨候選人拜登（Joe Biden）。共和黨全國大會原定於北卡羅來納州舉行，但州長拒絕保證能夠如期舉辦大型活動，特朗普將活動移師佛羅里達州的傑克遜維爾（Jacksonville）。