【侯斯頓領事館】胡錫進：中方今日公布反制措施

美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，北京揚言將祭出反制措施。中國《環球時報》總編輯胡錫進表示，中方將於7月24日公布反制措施。

胡錫進稱，「據我所知，中方將在北京時間24日宣布反制措施，美國駐華的其中一個總領館將被要求關閉，中方是被迫採取這種『對等舉措』。如不這樣做，將會造成嚴重的後果。」

Based on what I know, China will announce countermeasure on Friday Beijing time. One US consulate in China will be asked to close. China is forced to take this reciprocal measure. If not, it would cause serious consequences. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 23, 2020

中國外交部發言人汪文斌7月23日出席例行記者會，被問到中國會否關閉美國駐成都或香港的總領館。他未有正面回應，指「針對美方的無理行徑，中方必將採取必要的措施，維護自身的正當權益」。