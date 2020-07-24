【侯斯頓領事館】胡錫進：中方今日公布反制措施

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美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，北京揚言將祭出反制措施。中國《環球時報》總編輯胡錫進表示，中方將於7月24日公布反制措施。

胡錫進稱，「據我所知，中方將在北京時間24日宣布反制措施，美國駐華的其中一個總領館將被要求關閉，中方是被迫採取這種『對等舉措』。如不這樣做，將會造成嚴重的後果。」

中國外交部發言人汪文斌7月23日出席例行記者會，被問到中國會否關閉美國駐成都或香港的總領館。他未有正面回應，指「針對美方的無理行徑，中方必將採取必要的措施，維護自身的正當權益」。

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