【新冠肺炎・疫情】美國病例逾417萬　18州上周單日確診數創新高

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,604萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過64萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至香港時間7月26日中午12時35分，全球確診個案新增66,561個，累計增至16,046,986個。死亡個案新增1,209個，累計增至644,528個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至香港時間7月26日中午12時35分，美國確診個案新增64,797個，累計增至4,178,021個。死亡個案新增69個，累計增至146,460個。全國目前已有逾127萬人康復、逾5,063萬人接受病毒檢測。

《紐約時報》7月25日報道，包括加州、南卡羅來納州、肯塔基州和北達科他州等在內，全美國有18個州份在過去一周均錄得單日確診個案數目創新高。

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朝鮮：當地懷疑出現首宗輸入個案。朝中社7月26日報道，一名脫北者在19日返回開城時，懷疑感染新冠病毒，領袖金正恩隨即召開緊急會議，下令封鎖開城進行隔離，提升全國的緊急防疫狀態至最大體制。

墨西哥：衞生部7月25日公布，當地確診個案新增6,751個，累計增至385,036個。死亡個案新增729個，累計增至43,374個。

巴西：衞生部7月25日公布，該國新增51,147宗確診個案，增至2,394,513宗。死亡個案新增1,211宗，累計增至86,449宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印尼：衞生部24日宣布新增1761個確診病例，累計增至95,418個，死亡病例新增89個，累計增至4,665個。確診病例中有55,418人痊癒。

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澳洲：人口第二多的維多利亞省7月24日新增300宗確診個案。維省死亡個案新增6宗，創單日新高，三名死者為80多歲的長者，另外三名死者為90多歲的長者。

印度：衞生部7月26日公布，當地確診個案新增48,661個，累計增至1,385,522個。死亡個案新增705個，累計增至32,063個。

伊朗：衞生部公布新增確診病例2,489個，累計800,849個；死亡病例新增215個，累計增至15,289個。確診病例中有249,212人痊癒，3,653人仍在深切治療部留醫。

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菲律賓：23日新增2,200個確診病例，累計達74,390個。新增治癒病例760個，累計個案增至24,383個。新增死亡病例28個，累計增至1871個。

俄羅斯：疫情應對中心24日公布最新數據，確診病例新增5,811個，累計800,849個；新增死亡個案154個，累計增至13,046個。痊癒個案8,444個，累計增至588,774個。

南非：衞生部7月25日公布，當地確診個案新增12,204個，累計增至434,200個。死亡個案新增312個，累計增至6,655個。

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日本：據日本放送協會（NHK）統計，截至當地時間7月24日下午8時30分，境內新增733宗確診個案，累計增至28,984宗。死亡個案新增2宗，累計增至994宗。如果加上「鑽石公主號」郵輪的個案，日本確診個案及死亡個案分別累計達29,696宗及1,007宗。

日本放送協會7月24日引述東京都知情人士報道，都內新增260宗確診個案，連續第四日單日逾200宗確診，並且是連續第16日單日逾100宗確診。

韓國：中央防疫對策本部7月26日公布確診個案新增58個，累計增至14,150個。死亡個案未有增加，累計維持在298個。康復並解除隔離人數累計達12,890人。

阿根廷：衞生部5月24日公布，當地確診個案新增5,493個，累計增至153,520個。死亡個案新增105個，累計增至2,807個。