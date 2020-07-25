匈牙利新聞網站解僱總編輯　逾80名員工集體辭職抗議　數千人聲援

匈牙利最多人瀏覽的新聞網站Index在7月22日解僱總編輯杜爾（Szabolcs Dull），該網站曾多次批評總理歐爾班（Viktor Orban），員工擔心這次事件影響Index的專業獨立，要求管理層重新僱用杜爾，但遭拒絕。 7月24日，有包括資深編輯在內的逾80名員工集體辭職抗議，數千人同日參加遊行表示對Index員工的支持。

佔Index新聞編輯部絕大多數的逾80名員工表示，會離開這個在匈牙利最多人瀏覽的新聞網站，形容解僱杜爾會令Index的專業獨立與未來亦岌岌可危。

數千民眾同日參與聲援Index的團結大遊行，晚上以在總理歐爾班（Viktor Orban）與總統阿德（Janos Ader）的辦公室外發表演說作結。組織者估計有5000至1萬人參加抗議行動。

Index長期以來一直批評總理歐爾班，為國內少數表達獨立意見的媒體。歐爾班曾稱其是「假新聞工廠」。

歐爾班自2010年上台以來，外界批評他把公共媒體轉型為政府的宣傳喉舌，令大多數獨立媒體不是結業，就是被政府盟友收購。支持歐爾班的商人沃西伊（Miklos Vaszily）3月收購負責Index廣告業務的公司的股份，此舉被視為對Index新聞獨立性的壞預兆。