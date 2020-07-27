【新冠肺炎・疫情】美國確診逾422萬　佛州累計患者數超越紐約州

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,618萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過64萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，截至7月27日上午7時34分，全球新增93,859個確診病例，累計增至16,189,581個，死亡個案新增2,380個，累計增至647,784人。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至7月27日上午7時34分，美國確診個案新增36,521個，累計增至4,229,624個。死亡個案新增335個，累計增至146,909個。全國目前已有逾129萬人康復、逾5,149萬人接受病毒檢測。

根據路透社的統計數字顯示，繼加州之後，佛羅里達州的累計確診病例亦超越疫情爆發初期的重災區紐約州。佛州7月26日新增確診個案9,300宗，累計增至423,855宗，數字緊隨已是全美國最多確診州份加州的448,497宗。紐約州則排第三，累計有415,827宗。

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+ 3 + 2

越南：出現3個月出現首宗本地傳染個案。26日再有2個新增確診個案，分別是身在廣義省（Quang Ngai）17歲少年，以及身在峴港的71歲婦人。

這導致越南累計確診個案增至420個。政府公布該國沒有死亡個案。

當地分別在7月25日及26日出現2宗本地感染個案，分別是57歲及61歲男子。他們過去1個月都沒離開峴港。57歲男子沒接觸家人及鄰居以外的陌生人，兩個個案之間沒有接觸，兩人感染途徑不明。

朝鮮：當地懷疑出現首宗輸入個案。朝中社7月26日報道，一名脫北者在19日返回開城時，懷疑感染新冠病毒，領袖金正恩隨即召開緊急會議，下令封鎖開城進行隔離，提升全國的緊急防疫狀態至最大體制。

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+ 5 + 4 + 3

巴西：衞生部7月26日公布，該國新增24,578宗確診個案，增至2,419,091宗。死亡個案新增555宗，累計增至87,004宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月26日公布，當地確診個案新增48,661個，累計增至1,385,522個。死亡個案新增705個，累計增至32,063個。

墨西哥：衞生部7月25日公布，當地確診個案新增6,751個，累計增至385,036個。死亡個案新增729個，累計增至43,374個。

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俄羅斯：疫情應對中心24日公布最新數據，確診病例新增5,811個，累計800,849個；新增死亡個案154個，累計增至13,046個。痊癒個案8,444個，累計增至588,774個。

南非：衞生部7月25日公布，當地確診個案新增12,204個，累計增至434,200個，為全球第五多。死亡個案新增312個，累計增至6,655個。

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日本：日本放送協會（NHK）報道，日本7月26日新增逾800宗確診個案，連同鑽石公主號郵輪乘客及船員（712人）在內，全國已有逾31,000個確診個案。

日本的死亡個案累計增至1000個，當中包括鑽石公主號郵輪上的13人。

NHK報道，東京7月26日新增239宗確診個案，是連續第六日單日新增確診個案超過200宗，亦是連續第18日單日新增確診個案超過100宗。目前全東京已錄得11,214宗病例。

駐日美軍司令部7月24日宣布，為防止新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，所有入境日本的美軍相關人士，都須在接受限制行動（ROM）的兩周內接受病毒檢測，若屬陽性則隔離。這項措施適用於所有受駐軍地位協定保障的人員，當中包括軍事人員及其家屬。

韓國：中央防疫對策本部7月26日公布確診個案新增58個，累計增至14,150個。死亡個案未有增加，累計維持在298個。康復並解除隔離人數累計達12,890人。