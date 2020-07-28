中印關係緊張之際　法國向印度交付5部「陣風」戰鬥機

印度政府耗費數十億美元向法國採購的「陣風」戰機（Rafale），首批共5架在7月27日至29日飛返往印度，準備在印中關係日趨緊張之際加速參與部署。

中央社7月27日報道，隨着印度與中國、巴基斯坦的關係趨於緊張，新德里政府迫不及待想取得新戰機來淘汰老舊戰機。

法國媒體報道，法國達索飛機製造公司（Dassault Aviation）發布聲明表示，公司製造的「陣風」戰機已從法國西南部的梅里尼亞克（Merignac）起飛。機師皆為印度空軍人員。

5架戰機訂於29日前抵達印度北部的安巴拉（Ambala）空軍基地。這基地距離巴基斯坦和中國約200公里。

途中戰機將進行空中加油數次，也會在阿拉伯聯合大公國的迪哈夫拉（Al Dhafra）停留。法國在當地有一座空軍基地。

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印度2016年9月訂購36架「陣風」戰機，公司雖已於2019年10月正式開始交機，但戰機仍留在法國，讓飛行員和機工人員接受訓練。

所有戰機將於2022年底前完成交貨。

印中兩國部隊6月在邊界地區拉達克（Ladakh）的加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突，20名印度軍人死亡。中方亦有人傷亡。

另外，印度廢除查謨和克什米爾邦的半自治地位，並對這塊穆斯林為主的區域實施嚴格安全限制後，與巴基斯坦的關係也日益緊繃。

印度採購「陣風」戰機的合約，估計價值達94億美元。在野的國大黨（Congress Party）指控有人趁機貪污，但總理莫迪（Narendra Modi）否認這項說法。