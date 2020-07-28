【一分鐘看世界】禁堂食扼殺餐廳、美駐華領館關閉、多國疫情波濤

今天是7月28日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

香港禁堂食

香港的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）第三波疫情持續爆發，不少確診個案出現在餐廳、商場及酒店。政府7月27日收緊限聚令，全日禁止堂食。多個國家在「封城」期間實行較中國寬鬆、但較香港嚴厲的措施，包括禁止居民非必要的外出。不少餐廳都轉而提供外賣服務，但一些不適合外賣、位置偏遠、或個人小本經營的餐館，只能在疫情下關門。

美國多州亦早已實施餐廳全日禁堂食，但外賣或網上訂餐的措施不足以長期維持業務。調查指出，美國累計已有逾1.5萬間餐廳永久結業。

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美駐成都總領館關閉

中國外交部7月27日表示，美方當日按照中方要求，在上午10時關閉美國駐成都總領事館。美國國旗已從總領事館上降下，職員陸續攜同行李離開。美方及後確認已關閉駐成都總領事館，美國國務院發表聲明稱，對中方的決定感到失望。

路透社7月26日評論稱，由於貿易和技術爭端、新型冠狀病毒肺炎疫情、南海主權爭端以及中國在香港實施「港版國安法」，中美關係呈現幾十年來最嚴重惡化的局面。中美領事館相繼關閉，則加劇這兩個全球最大經濟體之間急劇惡化的關係。

美國《紐約時報》7月25日發表文章指，美國與中國正被最強硬的聲音主導，一步步把中美關係推向難以逆轉的地步。

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美「最大粒」官員染疫

美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）確診患上新型冠狀病毒肺炎。他已是華府染疫的官員當中，職級最高的一人。總統特朗普（Donald Trump）周一（27日）離開白宮時向記者表示，最近未有與奧布萊恩見面；白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則稱相信是奧布萊恩是被其女兒傳染。

病毒再次攻進西翼，之前的例子包括5月7日特朗普的一名隨從確診，一天後副總統彭斯（Mike Pence）的新聞秘書米勒（Katie Miller）也染疫。這對急欲重啟美國經濟以拉票的美國總統特朗普（Donald Trump）來說不是什麼好事。

美國媒體7月27日引述一份最新的民意調查指，特朗普民望持續下跌。另一項民調則顯示，代表民主黨出戰總統大選的拜登（Joe Biden）在3個關鍵的搖擺州份領先。其中在上次大選為特朗普帶來29張選舉人票的「傳統搖擺州」佛羅里達州，極依賴旅遊休閒行業，經濟卻備受疫情重擊。2020年的大選，佛州還能歷史重演嗎？

多國新冠肺炎疫情

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至7月27日下午3時34分，美國的新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計增至4,234,140個，累計個案數目已超過歐洲。

英媒7月26日統計的數據顯示，拉丁美洲的新型冠狀病毒肺炎確診病例數目，首度超越美國和加拿大合計的確診數字，成為全球最嚴重疫情災區。

德國官員7月26日公布，巴伐利亞州（Bavaria）一個大型農場發生新型冠狀病毒肺炎的群聚感染，總計有174名季節性勞工確診、約500名勞工接受檢疫隔離。

越南峴港（Da Nang）7月25日出現自4月以來首宗新型冠狀病毒肺炎本地感染個案，當地7月26日再多2宗病例。政府7月27日宣布，決定從峴港疏散8萬人，他們大部分為國內旅客。

韓朝關係有轉機？

7月27日是韓戰結束、《韓朝停戰協定》簽訂67周年。然而在朝鮮領袖金正恩26日前往參戰烈士墓參拜的同時，當地可能出現第一宗新冠肺炎輸入個案。韓國衛生部門7月27日說，這名從韓國返回朝鮮的脫北者，似乎沒有受到感染。

位於開城工業區的韓朝聯絡辦公室大樓6月16日炸毀，標誌着韓國與朝鮮的關係進一步變差。時任韓國統一部長的金煉鐵6月17日辭職，而新任部長李仁榮（Lee In-youn）7月27日上任，提出要恢復韓朝對話，以及「以貨易貨」。他能否為兩者關係帶來改變？

韓國總統文在寅7月27日任命新任統一部長李仁榮。後者沒舉行就職儀式，便在27日下午開始工作。圖為文在寅3月26日在青瓦台與多國領導人通過視像會議討論新冠肺炎疫情（Getty）。

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