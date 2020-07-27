印度再禁47個來自中國的應用程式　將審查275個App　騰訊阿里有份

印度繼禁止59個來自中國的應用程式（App）在當地運作後，7月27日，消息人士披露印度政府將對另外275款App做審查，如確定存在任何損害印度國家安全以及侵犯用戶私隱的行為，將對其進行封禁。

印度繼上周對包括Tik Tok及微信在內的59個應用程式後頒禁後，宣布禁用多47個中國App。

印度PTI通訊社7月27日引述印度電子及資訊科技部（MeitY）一名匿名官員表示，最新被禁用的47個程式，跟上一批被禁用的有關連，政府因此公布新一批禁用App名單。

據印度《經濟時報》7月27日引述了解事態發展的人士稱，印度已起草一份275個中國APP的清單，將審查它們是否違反國家安全和用戶隱私。這表明印度政府加強審查，可能會有更多中國互聯網公司在印度被禁。

知情人士透露，這些目前正在審查的中國App主要包括：騰訊旗下遊戲「絕地求生」（PubG），14個由小米研發的包括短片應用程式Zili、Capcut和FaceU在內的App，阿里巴巴網絡購物應用全球速賣通（AliExpress），字節跳動旗下音樂流媒體應用程式Resso和相機應用程式ULike，以及中國其他互聯網和科技專業人士研發的App，例如新浪公司，網易遊戲等。

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知情人士稱，政府可能會全部禁止，部分禁止或不禁止這份名單中的APP。

印度內政部發言人暫未回應印度《經濟時報》的置評請求。

一名官員解釋說，「其中一些App由於安全問題被警吿，而另一些App則因違反數據共享和隱私規定而被列入清單。」印度官員所謂的中國數據共享規則，指的是其認為中國公司不管在哪裏運營，都必須與中國政府共享數據。

針對印度接連推出限制中國企業一系列做法，中國商務部新聞發言人高峰7月2日曾回應稱，中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施。印方有關做法違反世貿組織有關規則和印方在世貿組織中的承諾，希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。