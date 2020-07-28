美媒：特朗普擔心敗選後遭調查　為連任或發動海外軍事襲擊

2020年是美國的大選年，美國總統特朗普（Donald Trump）的支持率大幅落後於對手拜登（Joe Biden）。美媒稱，特朗普若敗選，將受到一連串的官方調查。

美國有線新聞網絡（CNN）7月26日發表題為《為何說接下來的100天或許將成為美國歷史上意義最重大的100天？》的文章稱，再過大約100天，美國人將在總統大選中投票。但這次選舉遠非正常時期的選舉可比，今後的100天很可能會作為美國歷史上意義最重大的100天載入史冊。

特朗普選情吿急，舉行競選集會遭選民冷落（點擊圖集瀏覽）：

+ 2

文章稱，美國人必須明白，在這次選舉中，岌岌可危的不僅是特朗普的政治前途，還有他的財務和法律前途。特朗普知道，一旦他交出總統權力，他肯定會受到一連串官方調查，包括稅收、競選捐款和妨礙司法公正等的質疑。

美國人有理由認為，特朗普為了繼續掌握權力將不惜做出任何政治瀆職行為，這也是所有政治派別的美國人在今後100天裏都需要特別警惕的原因。當然，他保住權力最簡單的辦法就是贏得選舉，但是鑑於最近各項民調顯示拜登以超過10個百分點的優勢領先，總統將面臨一場硬仗。

文章指出，美國人必須警惕他可能採取的伎倆，比如編造針對拜登的指控、以打擊「郵寄選票造假」為名干預郵局工作、向民主黨的票倉派遣聯邦探員以確保「票箱安全」、恐嚇和打壓參與投票行為、在選舉前後宣布動用緊急權力以及發動一場海外軍事襲擊——因為眾所周知，美國公眾在戰時往往會團結在總統周圍。

文章認為，接下來的100天將發生很多事情，美國人需要保持警惕。美國在民主方面的偉大試驗——或許這是自內戰以來的第一次——真的處在險境中。美國究竟會在拜登的領導下回歸民主，還是會在連任的特朗普領導下看到民主被進一步削弱？