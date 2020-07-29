【一分鐘看世界】歐盟制裁香港、新冠疫苗幾多錢？一馬貪污案

今天是7月29日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

新冠疫苗成本設限

負責協調全球新型冠狀病毒疫苗融資及供應的聯盟負責人表示，全球疫苗免疫聯盟（Gavi, the Vaccine Alliance）正尋求為不同的國家商討分層定價，目標是確保每劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗成本上限定在40美元水平。

各國均在開發新冠肺炎疫苗的跑道上，不過根據早前中國及英國的初期疫苗測試報告，不少人接種疫苗後出現發燒症狀。有專家認為重點是要教育民眾，讓他們充分理解疫苗可能會帶來的輕微症狀。

美國官員7月27日表示，生物科技公司Moderna所研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗可能在年底之前推出；有關消息刺激Moderna股價一度急升。

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新西蘭、歐盟回應國安法

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）7月28日表示，鑑於北京當局通過「港區國安法」，宣布暫停執行與香港的引渡協議。惟他表示，新西蘭內閣沒有考慮為港人提供避風港簽證。鄰國澳洲外長派恩訪問美國，與國務卿蓬佩奧會面，雙方再次就港區國安法表達憂慮。

中國在港實行「港版國安法」引起歐洲聯盟27個會員國關注，並在7月28日正式回應，除禁止向香港出口用於鎮壓及監視的技術，也將提出居留及簽證方面措施。

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+ 11 + 10 + 9

馬來西亞前首相罪成

馬來西亞吉隆坡高等法院7月28日裁決，前首相納吉布（Najib Razak）被控7項涉及SRC國際公司（一馬發展公司（1MDB）前子公司）4200萬令吉（76,525,764港元）資金的3項刑事失信、3項洗黑錢以及1項濫權控狀，全部罪名成立。納吉布將面臨入獄12年的刑罰。他自2009年擔任首相持續9年，直至2018年大選失敗下台。

一馬公司貪污及洗錢案的另一關鍵人物劉特佐（Low Taek Jho）正潛逃海外，他被爆出在逃亡期間，仍花費高達130萬美元（約1014萬港元）聘請公關為他粉飾形象。

納吉布7月27日曾表示，無論法院做出任何判決，案件都不會就此了結。納吉布指出，倘若他被判無罪釋放，控方肯定會向上訴庭提出上訴；一旦吉隆坡高院的判決不如他願的話，他當然也會提出上訴，由上訴庭三司去審理。了解更多一馬案的始末，請點擊覽閱。

美共和黨內部傾軋

美國的新冠肺炎疫情可說是仍然處於強勁的「第一波」，備受影響的民眾與企業，都需要政府救助。民主黨5月提出價值3萬億美元的紓困方案後，共和黨7月27日也公布其抗疫救市方案，價值1萬億美元。

奇怪的是，這項萬億方案之中，卻包括一項17.5億美元用作設計和修建一座新聯邦調查局（FBI）總部的撥款，看似與疫情和人民生計皆無關。而當麥康奈爾被記者問及此一款項時，他更反稱「我不認為有這個撥款」；但當得悉該款項確實存在之際，他就指白宮「須解釋他們為何堅持這個條款」。

這個小細節，其實凸顯出共和黨人的內部衝突，甚至是在「選情逆風」之中，黨內部份人對特朗普的不順從。

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+ 4 + 3 + 2

拜登：改善經濟消除種族不公

美國前副總統拜登（Joe Biden）準備接受民主黨提名，正式成為總統候選人。他在7月28日發表演說，承諾一旦上任，就會透過經濟政策改善種族不公的問題。另外他的拍榴人選亦會在8月初公布……（按此閱讀更多）

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