澳洲與美國組成同盟應對中國挑戰　但稱無意傷害澳中關係

美澳外長及防長7月28日在華盛頓結束部長級磋商，美澳在聲明中稱兩國將組成堅不可摧的同盟，應對中國挑戰，並就港區國安法、新疆人權與南海主權等問題指責中國。但澳方同時表示，無意傷害與北京的關係。

圖為7月28日，澳洲外長佩恩與美國國務卿蓬佩奧在會議後共同出席記者會。（Reuters）

美國和澳洲外長及國防部長，在7月28日在華盛頓結束了第30次部長級磋商，雙方會後發表聯合聲明，承諾在一系列領域加強合作與協商，包括防務合作，共同應對中國。

法新社報道稱，美澳兩國將「組成堅不可摧的同盟，應對中國的挑戰」。

兩國並重申台灣在印太區域「扮演重要角色」，承諾將持續與台灣維持強健關係，並支持台灣國際參與。美國國務卿蓬佩奧讚揚澳洲立場，並表示兩國將繼加強續合作。

美日澳日前在南海舉行聯合演習（點擊瀏覽圖集查看）：

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但澳洲外長佩恩同時表示，澳洲與北京的關係很重要，無意傷害兩國關係。她指出澳洲和美國在一個自由、繁榮和安全的亞太地區有着共同利益，在包括中國在內的問題上也有廣泛的共識：「但我們並不是在所有事情上都意見一致。這是一種尊重關係的一部分，是一種經歷了100多年的夥伴關係的一部分。」

佩恩未有具體說明與華府分歧，僅稱澳洲會根據自身利益和安全作出判斷和決定，並稱這與中國關係亦相同。

英國《衛報》報道指出，澳洲承諾加強與美國在南海的防務合作，但不未有應美國要求，派出艦艇在南海區域巡邏。