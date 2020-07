美國疫情｜專家福奇支持率高過總統　特朗普扁嘴：沒人喜歡我

美國總統特朗普(Donald Trump)在7月28日的新冠肺炎(COVID-19)疫情記者會上,再次批評中國未能阻止疫情蔓延。他又講到美國傳染病專家福奇(Anthony Fauci)的支持率高過自己,他對此感到好奇,並抱怨稱「沒人喜歡我」(nobody likes me)。

圖為特朗普7月28日在白宮出席疫情記者會(美聯社)

特朗普7月28日在記者會上,多次提及「中國病毒」(China virus)字眼,又批評中國未能阻止疫情的蔓延。特朗普又稱,美國大部分地區「沒有新冠病毒」(corona-free)。

他說「我們在主要的都市區和大多數熱點地區都看到改善。你可以看看我們國家的大部分地區沒有冠狀病毒。但我們正在密切關注加州、亞利桑那州、德州和佛羅里達州的大部分地區。它(疫情)開始朝着正確的方向下降,我想你很快就會看到它迅速下降。」

美國疫情持續嚴峻,特朗普7月27日再次公開戴上口罩(點擊瀏覽圖集):

特朗普抱怨:沒人喜歡我

在這場記者會上,特朗普繼續發表他的心底話,他未有掩飾自己對美國傳染病專家、白宮疫情應對特別小組成員福奇(Anthony Fauci)支持率高過自己的「妒忌」。

當時有記者問到美國「抗疫隊長」福奇,特朗普稱,他和福奇關係「非常好」,但對福奇的支持率高過自己感到好奇(curious)。特朗普說:「他(福奇)有這麼高的支持率。那為什麼我和政府對病毒獲得的有關評價都不高呢?」他又提到美國白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯(Deborah Birx)的支持率也高。

他抱怨稱「沒人喜歡我」,又表示「那只能是因為我的性格,就是那樣」(It can only be my personality. That's all.)。