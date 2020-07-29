【中印衝突】中國專家：印度所購「陣風」戰機或有局部優勢

印度從法國訂購的36架「陣風」（Rafale）戰機中的首批5架戰機將於7月29日抵達印度空軍基地。中國專家分析該戰機的真實戰力，稱即便印度空軍總體不佔優，「陣風」也可能具有局部優勢，對此各方需要保持警惕。

印媒對「陣風」戰機的抵達感到鼓舞，認為是「遊戲規則改變者」（點擊圖集瀏覽）：

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《印度斯坦時報》7月29日報道，印度空軍一名官員說，印度空軍從法國訂購的36架「陣風」戰機中，有5架將於當地時間29日下午降落在位於安巴拉（Ambala）的印度空軍基地。

印度空軍總司令拉巴達烏里亞（RKS Bhadauria）預計將在安巴拉接待「陣風」戰機及將戰機開回印度的飛行員。

《印度經濟時報》稱，第一個「陣風」戰機中隊擬駐紮在安巴拉空軍基地，正式服役儀式將於8月中旬舉行。印度官方人士透露，鑑於中印邊界爭端，「陣風」戰機服役後可能會部署在拉達克地區。

「陣風」的真實戰力到底如何？中國軍事專家張學峰7月28日接受中國官媒《環球時報》採訪時表示，「陣風」戰鬥機在部分作戰性能上的確優於印度空軍現役主力戰機蘇-30MKI，但充其量也只能算高出「1/4代」，並無質的提高。

張學峰認為，相對於蘇-30MKI，「陣風」主要優勢有三點：一是使用有源相控陣雷達，性能明顯優於蘇-30MKI的早期無源相控陣雷達；二是機載武器更先進，配備的「流星」空空導彈比印度空軍使用的俄製R-77和以色列「德比」空空導彈射程更遠；三是採用了隱形塗層、座艙蓋金屬鍍膜、S型進氣道等隱形技術。

張學峰認為，「陣風」雖然比十幾年前裝備的蘇-30MKI先進，但與國際上相繼列裝的其他三代半戰機相比，基本處於同一水準，更難以和具備隱形能力的四代機對抗。

但張學峰提醒說，在有限空間有限時間的有限規模衝突中，即便印度空軍總體不佔優，「陣風」也可能具有局部優勢，對此各方需要保持警惕。