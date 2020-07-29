美共和黨萬億紓困方案「不單純」　F35戰機與FBI總部撥款混雜其中

新冠肺炎（COVID-19）在美國持續蔓延，疫情重創當地經濟，美國參議院共和黨議員7月27日公布1萬億美元的紓困方案，但這個方案的撥款並非全為抗疫救市，就連用於F-35戰機項目、重建美國聯邦調查局（FBI）總部等的費用都混雜其中，引來民主黨議員批評及表態反對。

美聯社報道，在這個共和黨提出的1萬億美元抗疫救市方案中，有約80億美元是用於國務部的武器項目，引來關注。

The GOP COVID-19 bill includes



$2 billion for F-35s

$1.75 billion for an FBI building

$1 billion for surveillance planes

$375 million for armored vehicles

$360 million for missile defense

$283 million for Apache helicopters

$0 for millions facing eviction



It's Dead on Arrival — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 28, 2020

民主黨資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）在Twitter發文列出多個與抗疫不甚相關的項目，包括20億美元用於F-35戰機項目、17.5億美元用於重建FBI總部、10億美元用於偵察機、2.83億美元用於阿帕奇（Apache）直升機等，桑德斯表態反對，他在帖文稱「它一來就死了」。

雖然共和黨議員在參議院佔多數，但眾議院的控制權則是在民主黨手中，故此救市方案要通過國會的話，需要取得民主黨支持。民主黨指控特朗普（Donald Trump）政府藉此抗疫方案來重建FBI總部，並質疑此舉可讓FBI總部不用搬遷，避免該黃金地段由其他酒店進駐，便不會對附近的特朗普國際酒店（Trump International Hotel）構成嚴重競爭。

眾議院議長兼民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）批評稱「他們沒有錢用於食物券，卻有錢用於FBI大樓，這樣做只為了讓他們可以減少對總統酒店的競爭。」

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