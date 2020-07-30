【一分鐘看世界】拜登百密一疏、人造太陽發電、日本新確診首破千

今天是7月30日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜登「秘密」提前洩露？

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選搭檔究竟是誰備受關注，他一直守口如瓶，但他在7月28日手持的一張字條，疑似提前洩露「機密」，從照片顯示，上面寫有民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）的名字。

另一方面，美國司法部長巴爾（William Barr）到國會作供，否認濫權為總統特朗普（Donald Trump）連任鋪路……（按此閱讀更多）

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請即點擊閱讀：【美國大選專頁】狂人侵侵 VS 睡眼拜登 「世紀之戰」逐日倒數

全球最大「人造太陽」

有「人造太陽」之稱、世界最大的核聚變裝置國際熱核聚變實驗堆（ITER）7月28日於法國開始組裝，這個項目由歐盟、中國、美國、俄羅斯、英國、印度、日本和韓國聯合建設，共耗資200億歐元。此計劃的主要目的在於模擬太陽產生能量的核聚變過程，尋找核聚變商用發電的可行性。若成功將能實現以少量清潔燃料產生大量能源，成為人類解決能源及氣候問題的理想方案……（按此閱讀更多）

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日本最後一個「零確診縣」失守

新冠肺炎（COVID-19）在全球多地繼續蔓延，日本疫情升溫，當地7月29日出現逾千宗新確診個案，截至晚上8時已有1229宗，為爆發疫情以來首次超過千人。全日本47個都道府縣之中，本來唯一未有確診的岩手縣也在7月29日宣布縣內有2人確診，意味日本所有都道府縣均有確診病例。

至於在疫情更嚴峻的美國，總統特朗普（Donald Trump）7月28日疫情記者會的一句「酸葡萄」發言引來注意，他講到美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）的支持率高過自己，對此感到好奇，並抱怨稱「沒人喜歡我」……（按此閱讀更多）

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4大科技巨頭國會作供

美國眾議院反壟斷小組委員會正就有關網上平台的市場主導地位展開調查，並在7月29日舉行聽證會。4大科技公司亞馬遜（Amazon）、蘋果 (Apple）、Facebook及Google的行政總裁會於當日透過視像電話作供，而在聽證會舉行前，總統特朗普則揚言以行政措施向這些科技巨企「開刀」。面對國會的窮追猛打，4位CEO不斷為公司的政策辯護……（按此閱讀更多）

香港 —— 國際假貨天堂？

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球蔓延，防疫物資成為各地民眾的搶購對象，不過買到假貨的新聞不時出現。美國政府在最近的打假行動中，發現有超過一半來自中國及香港……（按此閱讀更多）

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