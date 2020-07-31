歐盟第二次更新開放邊境名單排除美國　維持要求中國「互惠」

歐盟各國新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，正逐步放寬限制措施，包括對非歐盟國家開放邊境。歐盟7月30日第二次更新開放外部邊界國家或地區名單，美國及台灣都未被納入。

綜合媒體7月31日報道，歐盟7月30日第二次更新開放外部邊界國家名單，建議成員國從7月31日起對11個國家開放外部邊界。

2020年7月18日，歐盟成員國領導人在比利時布魯塞爾出席歐盟特別峰會，這是新冠肺炎疫情發生後首個面對面峰會。（新華社）

根據歐盟理事會7月30日發布的公吿，這11個國家為澳洲、加拿大、格魯吉亞、日本、摩洛哥、新西蘭、盧旺達、韓國、泰國、突尼斯和烏拉圭。

歐盟理事會表示，名單會定期更新，僅為歐盟建議，不具強制約束力，歐盟成員國政府可據本國具體疫情防控要求參照執行，但只能減少國家數量，不能擅自增加。

值得一提的是，歐盟對中國附帶的條件仍為「互惠對等」，即歐盟成員國僅在中國對歐盟開放邊界的情況下對中國開放邊界。

英國廣播公司（BBC）稱，歐盟外交官員說，名單仍可能更動，並表示，如果中國政府允許歐盟旅客入境，歐盟也將允許中國旅客入境。

與此前公布的名單一樣，它仍將美國、印度等新冠肺炎疫情嚴重的國家排除在外。與歐盟第一次更新後的名單相比，最新名單移除了非洲國家阿爾及利亞。