【中美角力】路透：字節跳動同意剝離TikTok美國業務　由微軟接手

中美持續角力，美國總統特朗普（Donald Trump）威脅通過行政命令封殺抖音的海外版TikTok後，路透社8月1日引述消息人士報道，字節跳動（ByteDance）已同意完全剝離TikTok的美國業務。報道稱，在新方案下，字節跳動的TikTok美國業務將由微軟（Microsoft）接手。美國媒體之前傳出微軟正洽購TikTok美國業務的消息。 目前字節跳動與白宮未有正式回應。

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報道引述兩名消息人士稱，在特朗普7月31日揚言決定封殺TikTok後，字節跳動同意完全剝離TikTok的美國業務，以挽救與白宮達成協議。報道稱，字節跳動曾經尋求持有TikTok美國業務的少數股權，但提議遭美國政府拒絕。消息人士又稱，部分以美國為基地的字節跳動投資者，或有機會獲得TikTok美國業務的少數股權。

報道稱，在新方案下，接管美國TikTok業務的微軟將負責保護所有美國用戶數據。消息人士指，方案也容許微軟以外的其他美國公司接手TikTok在美國的業務。

特朗普在7月31日表示，最快在8月1日通過行政命令封殺TikTok，又反對微軟（Microsoft）洽談收購TikTok美國業務的選項。