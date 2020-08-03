【一分鐘看世界】新冠疫苗競賽、華府封殺TikTok、美國大選延期？

今天是8月3日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

香港押後選舉

香港12名民主派的立法會選舉參選人在7月30日遭取消參選資格後，特區政府翌日以疫情為由，將原定9月舉行的立法會選舉延遲一年。白宮批評有關決定，指中國政府不斷損害香港的民主；美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月1日發表聲明，指責港府無理由押後選舉如此長時間，並說香港可能從此無法就任何事或人投票；英國政府就認為，中國應盡快舉行是次選舉。彭博評論文章形容，香港是選取「零風險」的選項，但港府拒絕接受可能出現選舉尷尬局面的可能性，將要付出代價……（按此閱讀更多）

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+ 6 + 5 + 4

華府封殺TikTok

美國總統特朗普（Donald Trump）7月31日暗示「封殺」抖音的海外版TikTok。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）8月1日向霍士新聞（Fox News）透露，特朗普會在美國時間8月2日或8月3日對TikTok採取行動。圍繞着特朗普的目的，除了是為大選以外，還有與Facebook有關的陰謀論。與此同時，外界盛傳微軟有意買下TikTok，專家認為，短影音社交平台廣受年輕世代歡迎，TikTok在美國事業正要起飛，微軟買下後可補其不足，是非常划算的生意……（按此閱讀更多）

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+ 10 + 9 + 8

拜登副手會是誰？

美聯社8月1日引述消息人士報道，代表民主黨參加美國總統選舉的前副總統拜登（Joe Biden）會在8月10日那一周公布他的副手人選。《華爾街日報》引述政治學家科普科（Kyle Kopko）及德溫（Christopher Devine）研究指出，以「誰人能助總統候選人贏得某些州份」的地理策略已成過去。現代競選活動不再是關於地區多樣性，更多是在於兩政黨之間的競爭、意識形態的分裂，更重要的是使基本選民渴望投票。

有傳前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、眾議員巴斯（Karen Bass）都是拜登副手的大熱人選之一。不過巴斯在早期並未被視為候選人，那她有何過人之處能脫穎而出？

新冠肺炎疫苗研發

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）7月31日表示，對於2020年底至2021年初之前將研製出新冠肺炎疫苗表示樂觀。他提議分階段讓國民接種疫苗，又指有25萬人表示有興趣參加疫苗測試。

由加馬列亞流行病學與微生物研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）研發的疫苗將在8月獲俄羅斯監管部門批准。俄羅斯衞生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）8月1日表示，國家計劃10月開始大規模接種新冠肺炎疫苗。

全球多地專家目前正研發150多種新冠肺炎疫苗，當中有25種疫苗正處於臨床試驗階段。了解不同疫苗的研發進度，請點擊以了解更多。

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+ 9 + 8 + 7

美國會延後大選？

美國總統特朗普（Donald Trump）7月30日再就郵寄投票（Mail-In Voting）容易出現欺詐發文，更提議推遲11月的美國大選。此舉無疑對全美構成震撼，他不久即改口稱不想延期，只強調仍很擔心數百萬張郵寄投票會引起問題。根據現有法例，他想延遲亦非易事，需要讓國會通過議案。此外，從2012年大選開始，地方郵寄選票的問題就一直存在，民主候選人拜登以及共和黨候選人特朗普均面臨風險。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）8月2日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時稱，美國會在11月3日舉行總統選舉。

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+ 6 + 5 + 4

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