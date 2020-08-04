【一分鐘看世界】SpaceX新時代、美國疫情與大選、TikTok力圖脫身

今天是8月4日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

商業太空新時代開啟

美國太空探索技術公司（SpaceX）的首次載人任務結束，載着兩名太空人的龍飛船（Crew Dragon）成功降落地球。這象徵着美國相隔9年的太空任務重開，此外歷史上太空任務都是國家推動的計劃，但這次任務使用的火箭以至太空服等各種關鍵技術，都是主要由SpaceX研發和提供。任務的成功意味為商業太空任務揭開新一頁。（按此閱讀更多）

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+ 13 + 12 + 11

TikTok力保美市場

美國總統特朗普（Donald Trump）7月31日暗示「封殺」抖音的海外版TikTok之後，後者力圖保住在美業務，據說月前已就收購展開談判。華府本來態度強硬，反對TikTok被微軟收購，但在公司與華府會面後，微軟繼續就收購TikTok業務進行磋商，預料在9月15日前完成收購談判。然而華府對TikTok稍微放軟姿態，對中國則一貫強硬。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱，特朗普未來幾日不止對TikTok一家中國軟件程式採取行動。此外有英媒報道，特朗普不喜歡「海外版抖音」TikTok，可能涉及個人恩怨，因這個平台曾經令他尷尬。

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+ 10 + 9 + 8

美國疫情與大選

特朗普7月19日曾不肯說他會接受2020年選舉結果，他補充表示會「看情況」，他未舉出任何證據就宣稱郵寄投票將「操縱選舉」。來到8月2日，美國眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）稱特朗普若輸掉大選，他可能無意和平移交權力。

有關這位美國總統可能在一旦敗選後「撒賴」的新聞不免令人聯想到，他曾不止一次將國內爆發疫情的責任推到中國政府身上。他也可能將選情不利歸咎疫情。外界也有擔心疫情會影響大選的聲音，然而大選與疫情有相互影響嗎？專家認為，大選之年對疫情大流行的影響有好有壞。

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+ 8 + 7 + 6

神秘種子「入侵」多地

美國7月下旬出現疑來自中國的不明種子包裹，當局已通告居民不要種植任何來歷不明的種子。中國外交部發言人汪文斌7月28日表示，與中國郵政確認後，認為涉事郵件上的中國郵政面單屬於偽造。除了美國，加拿大、日本、新西蘭及台灣等國家或地區都有人收到這些種子。日本搞笑藝人、主持人濱田雅功的藝人妻子小川菜摘7月31日稱已「中招」，把疑從中國內地寄來的「神祕種子」種進泥土，從新聞中獲悉情況後趕緊處理。多國政府目前正在調查種子的來源，美國農業部懷疑這源於「刷單騙局」。

實際來源地與寄出原因皆成謎的「神秘種子」（點擊了解更多）：

+ 5 + 4 + 3

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