日本自民黨內部頻現對抗中國動向　日媒揭關鍵原因

日本自民黨內部呼籲對抗中國的保守派議員等動向趨於活躍，多名自民黨高層對中國展現出強硬態度，甚至要求取消邀請中國國家主席習近平訪日。自民黨內部的一系列動向或影響日本首相安倍晉三的對華路線。

日本共同社8月3日報道稱，自民黨代理幹事長稻田朋美7月29日與多名黨內保守派人士共同開啟旨在加強對尖閣諸島（中國稱釣魚島）實際控制的討論。

自民黨規則形成戰略議員聯盟會長、前經濟再生擔當相甘利明表示，考慮向政府提議限制利用中國企業推出的應用程式。自民黨導彈防禦討論小組則匯總提及中國威脅建議提升威懾力的草案。

此外，日本前防衛相中谷元就任有關香港問題的跨黨派議員聯盟共同代表，他主張必須保護香港的民主主義。

另一方面，在有關習近平作為國賓訪日的問題上，被視為親華派的自民黨幹事長二階俊博對7月上旬要求政府取消訪日的外交小組等決議文件表示不滿，但文件最終經過若干表述修改批准提交至首相官邸。

自民黨外交小組組長中山泰秀就向內閣官房長官菅義偉遞交的決議文件強調，這是得到黨高層同意的「黨內正式敲定文件」。

日本時事通信社在7月30的報道中認為，習近平原計劃在2020年春季訪問日本，安倍晉三此前一直試圖壓制黨內的對華強硬派。但是，隨着習近平訪日推遲以及美國加強對華施壓，自民黨內部的對華強硬聲音又逐漸興起。

共同社則認為，如果安倍晉三受制於黨內輿論強化對華姿態，可能會對中國政府的對外戰略造成阻礙。