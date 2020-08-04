【新冠肺炎】世衛：赴華先遣隊與中國科學家有廣泛交流

世界衛生組織（WHO）8月4日表示，赴中國調查新冠肺炎（COVID-19）源頭的先遣調查小組成員，在武漢與中國科學家有廣泛討論與交流。

據路透社8月4日報道，小組已收到有關流行病學研究、生物學、基因分析與動物健康研究的最新信息。

世衛組織發言人透露，國際專家組成員何時到武漢調查，需要與中國當局商討。

8月3日，譚德塞表示，下一步世衛將牽頭派遣專家組赴武漢開展研究。（新華社）

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8月3日在視像會議中指出，世衛組織派出的先遣調查小組已經完成了任務，為日後進一步調查，確認新冠肺炎的源頭奠定了基礎。下一步一個由世衛牽頭、規模更大的國際調查組將再次前往中國包括武漢在內展開流行病學研究，確認早期個案的潛在感染源頭。

8月4日的中國外交部記者會上，發言人汪文斌稱，世衛組織2名專家於7月11日至8月2日來華開展新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源科研合作預備磋商。

汪文斌透露，在華期間，雙方專家進行多次會談，就新冠病毒人群、環境、分子、動物溯源以及傳播途徑等領域開展的科研工作進展和下一步科研計劃進行了深入交流。同時，雙方專家根據第73屆世界衛生大會通過的新冠肺炎疫情應對決議精神，研究制定了全球新冠病毒溯源科學合作計劃的中國部分，進一步研究新冠病毒的動物來源、中間宿主和傳播途徑，以便更好地防控新冠肺炎疫情。中方和世衛組織將就下一步的科研計劃保持溝通。