黎巴嫩首都發生大爆炸　傳最少10人喪生

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黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，現場一度出現橙色的蘑菇雲，並造成大範圍建築物受損。衛生部長指，現場有大量傷者。

事發於當地時間4日下午，貝魯特港口地區傳出爆炸，消防隊正前往現場。美國有線新聞網絡（CNN）指，爆炸威力導致距離事發現場10公里的民居窗戶受損。路透社引述保安及醫療部門消息人士報道，事件造成最少10人死亡。

黎巴嫩紅十字會指，醫院已經接收數以百計傷者，稱仍然有不少人被困，該組織呼籲民眾踴躍捐血。

黎巴嫩首都貝魯特港口8月4日發生大爆炸，從網上片段可見，現場一度出現蘑菇雲。（Reuters）

當地電視台報道，事發地區有儲存煙花的倉庫，CNN稱，事發前有倉庫曾發生火警。

事件正值黎巴嫩陷入經濟危機，以及真主黨（Hezbollah）游擊隊在當地南部與以色列發生軍事衝突的局勢，不過以色列官員強調與事件無關，外長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi ）認為爆炸很大機會由火警引起。

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