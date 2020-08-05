黎巴嫩首都發生大爆炸　最少70死　逾4000人受傷

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，現場一度出現橙色的蘑菇雲，並造成大範圍建築物受損。當地傳媒報道，事件至今造成最少70人喪生，超過4000人受傷。

事發於當地時間4日下午，貝魯特港口地區傳出爆炸，大批消防員隨即到場拯救傷者。美國有線新聞網絡（CNN）指，爆炸威力導致距離事發現場10公里的民居窗戶受損。貝魯特市長阿布德（Marwan Abboud）形容，情況猶如長崎和廣島在二戰末期遭受原爆的情景，並指有最少10名消防員下落不明。

路透社在事發後不久引述保安及醫療部門消息人士報道，事件造成最少10人死亡。當地傳媒在事發後數小時引述衛生官員報道，爆炸造成超過70人死亡、最少4000人受傷。黎巴嫩紅十字會指，醫院已經接收數以百計傷者，稱仍然有不少人被困，該組織呼籲民眾踴躍捐血。

黎巴嫩首都貝魯特港口8月4日發生大爆炸，從網上片段可見，現場一度出現蘑菇雲。（Reuters）

當地電視台初時報道，事發地區有儲存煙花的倉庫，CNN稱，事發前有倉庫曾發生火警。安全總局首長易卜拉欣（Abbas Ibrahim）表示，爆炸可能是由充公得來的高爆炸性物料硝酸銨所引起，而物料正好儲存在港口的倉庫。總統奧恩（Michel Aoun）在Twitter批評有關做法「無法接受」，「這代表這批重達2750噸的硝酸銨已存放倉庫中近6年，但居然沒有採取任何安全措施。」

事件正值黎巴嫩陷入經濟危機、新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐，以及真主黨（Hezbollah）游擊隊在當地南部與以色列發生軍事衝突的局勢，不過交戰雙方都與事件劃清界線，以色列外長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi ）認為爆炸很大機會由火警引起；真主黨則呼籲國內各政治勢力團結，一同越過悲痛。黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）形容當地遭到大災難打擊，揚言涉案人士會付出代價。

這宗爆炸引起國際關注，美國、法國、英國及伊朗已經表明有意提供協助，以色列及土耳其則分別表示願意提供醫療及人道等援助物資。另外美國總統特朗普（Donald Trump）則形容事件是一場「恐怖的襲擊」。

This is awful and scary. Hope everyone is safe😢😞❤ If you're able to donate blood please do! #بيروت pic.twitter.com/2b5InQMfDq — Salam🦋 (@SalamHemzawi) August 4, 2020

Another video of the explosion at Beirut Port #إنفجار_بيروت pic.twitter.com/mg2BQ0uj3u — Mohammad Hijazi (@mhijazi) August 4, 2020