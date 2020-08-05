【黎巴嫩爆炸．持續更新】最少78死4000傷　澳洲及韓國使館損毀

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，最少78人死亡，4,000人受傷。相信隨搜救工作繼續，死傷人數將增加。暫時未知爆炸起因。總理迪亞卜（Hassan Diab）證實，爆炸發生地點存放大量爆炸品硝酸銨。

【11:25】澳洲駐貝魯特大使館約有95%的窗戶被炸毀，部分職員被玻璃碎片所傷，沒有人受重傷。韓國駐貝魯特大使館距離爆炸地點約10公里，大樓4樓有兩塊玻璃窗受爆炸影響損壞。

【11:15】日本內閣官房長官菅義偉表示，一名日本公民在貝魯特爆炸中受輕傷。澳洲總理莫理森（Scott Morrison）則證實，一名澳洲公民在事故中身亡。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國隨時準備盡力提供任何支持，包括那些受影響的英國國民。

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【09:50】美國國防部有3名官員向美國有線新聞網絡（CNN）表示，沒有跡象顯示黎巴嫩爆炸是一場襲擊，直言「不知道總統在說什麼」。其中1人指出，若當地情報顯示確實有人或組織進行如此規模的爆炸攻擊，必定會觸動官方增援當地美軍和保護設施財產，但目前未有發生上述情況。

【08:22】美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將為黎巴嫩提供援助，並形容是「可怕的襲擊」。他表示，根據美軍官員所指，看來事件是襲擊而非意外。

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【05:37】安全總局首長易卜拉欣（Abbas Ibrahim）表示，爆炸可能是由充公得來的高爆炸性物料硝酸銨所引起，而物料正好儲存在港口的倉庫。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）批評有關做法「無法接受」，「這代表這批重達2750噸的硝酸銨已存放倉庫中近6年，但居然沒有採取任何安全措施。」

貝魯特市長阿布德（Marwan Abboud）形容，情況猶如長崎和廣島在二戰末期遭受原爆的情景，並指有最少10名消防員下落不明。

市內醫院很快就不勝負荷，有醫護人員表示，爆炸後醫院湧入大量傷者，堆滿了急症室地板；當局已呼籲民眾緊急捐血，以及尋求外界提供發電機維持醫院照明。