【黎巴嫩爆炸】如小型核彈　2750噸硝酸銨威力相當3百噸TNT

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區一個貨倉8月4日發生大爆炸，造成嚴重傷亡，路透社及當地媒體稱原因是工業意外，焊接火花引爆存放於另一倉庫的2750噸硝酸銨（Ammonium Nitrate）。有專家指它的威力相當於300噸TNT炸藥，情況有如一個小型核彈爆炸。

Using dimensional analysis I estimate that the energy contained in the awful #Beirut explosion was approximately 12 Terajoules = 3 kilotons of TNT. For reference the "Little Boy" dropped on #Hiroshima was ~13-18 kilotons of TNT. #orderofmagnitudephysics pic.twitter.com/Pfhew7mXwE — Sina Booeshaghi (@sinabooeshaghi) August 4, 2020

美軍1945年8月6日於日本廣島引爆的原子彈，威力是13至18公噸。

黎巴嫩政府官員稱，一批數年前充公、儲存在倉庫設施的爆炸品發生炸，當中包括硝酸銨，可用來製成肥料以及炸彈。

以肥料（硝酸銨）混合汽油製成的ANFO（Ammonium Nitrate and Fuel Oil，硝油炸彈）是常見工業炸藥。因它的原料容易購得、成本低，而且製作容易，故也被稱為「肥料炸彈」或「窮人炸彈」。

圖為2016年10月7日，一批儲存在法國維埃耶維涅的硝酸銨肥料。（Reuters）

硝酸銨常為恐怖分子發動襲擊時使用，涉及全球多宗恐怖襲擊，曾奪去多人性命。

美國1995年的俄克拉荷馬城爆炸案，其爆炸力之大，導致聯邦政府大樓一大部分「消失」、168人死亡；案中爆炸品涉及硝酸銨。2011年7月22日挪威奧斯陸政府大樓外發生汽車炸彈爆炸，炸彈是由化肥製成；案中8人喪生，兇徒之後往別處行兇開槍，殺死69人；同年7月13日，孟買發生3宗連環炸彈爆炸，恐怖份子所用的爆炸品含有硝酸銨。案中26人死亡、131人傷。

以往亦有嚴重意外涉及硝酸銨，1987年一艘載有硝酸銨的船在德克薩斯城（Texas City）港口着火及爆炸，起連鎖反應般的爆炸及大火，581死亡。