【黎巴嫩爆炸】至少3間醫院被炸毀　恐波及倉庫影響藥物供應

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生爆炸，死亡人數超過100人，至少4,000人受傷。爆炸對醫院的建築及設施造成嚴重損害，多名病人和醫護人員在爆炸中受傷。《半島電視台》（Al Jazeera）報道，當地至少有3間醫院受到衝擊被完全摧毀。醫護擔心爆炸恐波及存放疫苗及藥品的倉庫，影響國內藥物供應。

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貝魯特護士協會主席多密特（Mirna Doumit）指出，當地有3間醫院受到爆炸衝擊被完全摧毀，已知至少3名護士喪生。

多密特指出，不得不將這些醫院的病人轉至其他醫院，另外還有兩間醫院處於部分摧毀狀態。她形容這是一場災難，對已經受創的醫療體系是一個巨大打擊：「我無法用言語來形容這裏所發生的事情，我們就好像身處一部恐怖電影之中。

《紐約時報》引述聖喬治醫院（St. George Hospital ）醫生努恩（Peter Noun）指出，在內戰時期也沒見過這樣的爆炸，形容這是一場災難。

爆炸恐波及藥物倉庫

報道指出，國內主要疫苗和藥品庫存卡蘭迪那倉庫（Karantina warehouse）就在爆炸波及的範圍之內。倉庫的藥物及疫苗原本供應全國多家醫院，當地醫護擔心爆炸恐令倉庫遭受嚴重破壞，影響藥物及疫苗供應。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生大爆炸，最少100人死亡，4,000人受傷。相信隨搜救工作繼續，死傷人數將增加。暫時未知爆炸起因。總理迪亞卜（Hassan Diab）證實，爆炸發生地點存放大量爆炸品硝酸銨。