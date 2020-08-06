【一分鐘看世界】黎巴嫩雪上加霜、微軟Done deal？美部長訪台

今天是8月6日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

蓬佩奧的對華封殺令

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月5日公布「潔淨網絡」（Clean Network）計劃，推出連串針對中國的措施，包括收回中國電訊在美國的營運許可，以及要求將中國的應用程式從應用程式商店下架等……（按此閱讀更多）

千瘡百孔的黎巴嫩

經歷大爆炸事件的黎巴嫩陷入困境，這次爆炸疑因焊接工程引爆硝酸銨而起，威力有如小型核彈，專家更擔心氣體會散布毒化物。事故波及貝魯特半個城市，更重創本來已深陷經濟、政治等危機的黎巴嫩，受這次爆炸事件影響，多達30萬人無家可歸，多間醫院遭摧毀、糧食儲備也剩下不足一個月，政府在事故後宣布進入緊急狀態，並軟禁港口官員。這個法國前殖民地、曾獲譽為「中東巴黎」的地方，目前正急待各界伸出援手，包括仍處於敵對關係的以色列，另外法國總統馬克龍將飛往當地……（按此閱讀更多）

🔻貝魯特港口發生爆炸的前後對比衛星圖像🔻

+ 3 + 2

傳中美8月中視像會晤

美國媒體盛傳美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）8月中將與中國副總理劉鶴各自率隊舉行視像會晤，中國駐美大使崔天凱對傳聞未有直接回應，但稱「如果真舉行會晤，我認為將是非常積極的事。」按媒體報道，這次會晤對中美第一階段貿易協議展開半年度審核，多項議題將擺上桌面......（按此閱讀更多）

回顧中美2020年1月15日正式簽署第一階段貿易協議，請點擊放大瀏覽：

美國部長訪台灣

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）將在近日出訪台灣，成為自1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。阿扎爾上任以來，曾數度在國際場合對台公開表達支持，積極協助台灣參與全球公共衛生事務。分析認為美方此舉除了迎合國會外，最主要還是繼續借疫情打中國牌......（按此閱讀更多）

微軟3周內收購TikTok業務？

各界繼續關注TikTok何去何從，全球各國領袖先後表態，包括澳洲總理指暫時沒證據顯示需在當地禁止TikTok，美國總統特朗普則繼續指美國不能接受安全風險。美國CNBC記者引述消息人士報道，微軟（Microsoft）與TikTok計劃在3周內達成收購協議，微軟或會以300億美元價格收購TikTok......（按此閱讀更多）

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