【一分鐘看世界】FB都追擊TikTok？黎巴嫩重建路、日本原爆75周年

今天是8月7日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

FB都追擊TikTok？

中美之間就TikTok爭拗繼續之際，Facebook在旗下產品Instagram推出名為「Reels」的15秒短片功能，明顯要與TikTok爭奪年輕用戶，事實上，這也並非Facebook首次被冠上抄襲的罪名。至於一再遭外國質疑有安全風險問題的TikTok就繼續在國際尋找空間，計劃在愛爾蘭建立數據中心。

美國參議院通過法案，禁止聯邦僱員在政府設備使用TikTok，而國務卿蓬佩奧未有減輕對華施壓的力度，表明要「不受信任的」中國應用程式從美國的APP商店消失，反映美國打擊中國科技的範圍，已從產品擴展至逼迫TikTok業務出售甚至之外。有分析則認為，蓬佩奧擬對中國設網絡防火牆是艱鉅任務……（按此閱讀更多）

Instagram推出新功能，用戶可以使用Reels在Instagram相機建立和編輯最長15秒的短影片，並可以新增特效和音樂到連續短片或使用自己的原創音訊。Reels 目前未開放給所有人使用。目前僅限特定國家或地區能夠製作連續短片。（Facebook）

七次毀掉再重建的黎巴嫩貝魯特

黎巴嫩發生導致數千人死傷、數十萬人失去家園的大爆炸事件後，正急待重建，但這場爆炸也看出當地的兩大治理之傷，人民對政府累積的長年憤恨也一併爆發，批評部門卸責。貝魯特作為曾七次毁掉再重建的分裂之城，重建之路不易走。前宗主國法國則帶頭呼籲國際社會向黎巴嫩施以援手，到當地視察的總統馬克龍則要求黎巴嫩痛定思痛，作出經濟及政治改革。

大眾媒體也把目光放到這場爆炸悲劇中的一個個小故事，既有在婚禮期間嚇破膽的新娘，也有護士救出3名初生嬰兒，獲稱為女英雄......（按此閱讀更多）

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+ 6 + 5 + 4

日本原爆75周年

75年前的8月6日，美軍B-29轟炸機在日本廣島市投擲了人類史上第一枚應用於戰爭的原子彈。75周年儀式也受到疫情影響採取多項措施，包括限制參與人數、取消大合唱等，但固然主題未變，89歲的Tetsuko Shakuda（音譯：夏田哲子）就作為大時代下的倖存者，分享她對原爆的回憶，包括難忘傷者皮膚逐塊剝落的場面……（按此閱讀更多）

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+ 15 + 14 + 13

美國大選：「預言家」押注誰？

距離美國大選愈來愈近，在民調落後的總統特朗普（Donald Trump）希望把握加分機會，建議與對手拜登（Joe Biden）展開多一場辯論；至於拜登則批評特朗普與中國達成的第一階段貿易協議失敗、糟糕，認為北京遠未兑現購買美國商品的承諾。外界最關心誰將是白宮新主人，美國有一位「預言家」就靠13項因素連續9屆總統大選測中結果，他認為今屆的贏家是......（按此閱讀更多）

華府對台出售重量級武器？

美國曾多次向台灣出售武器，當中包括坦克、戰機、導彈等。路透社8月6日引述多名消息人士報道，華府計劃出售的新一批軍備大有來頭，而且購買對象都是美國親密盟友……（按此閱讀更多）

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