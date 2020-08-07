【中美角力】TikTok表明若美國政府不能公正對待　將訴諸美國法院

在美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署針對TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊的行政命令後，字節跳動與TikTok在8月7日發表聲明回應，聲明表示對美國總統的行政命令感到非常震驚，並表明若美國政府不能公正對待，將訴諸美國法院。

特朗普8月6日簽署行政命令，將禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，圖為特朗普8月6日在俄亥俄州出席活動（路透社）

TikTok：美政府試圖干涉私營企業之間協商

聲明表示，美國總統最新頒發的行政命令沒有遵循正當法律程序，對此感到非常震驚。聲明又稱，近一年來，該公司一直懷著真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供建設性的解決方案，但所面對的卻是美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。

聲明又指，已明確表示願意與美國政府協商解決方案，以便能繼續服務用戶、創作者、商業夥伴、員工以及美國社會。但在這一過程中，美國政府始終不遵循正當法律程序也不依法行事。行政命令引用的「報告」來歷不明或未經證實，對於這款應用「可能」會被用於虛假宣傳活動的擔憂並無任何實質依據。

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TikTok：從沒與中國政府共享用戶數據

聲明又表示，TikTok被質疑的數據收集行為，一直都是全世界數以千計的移動程序的常規做法，該公司明確表示過，TikTok從來沒有與中國政府共享用戶數據，也從未應要求審查過內容，事實上，該公司通過建立透明度中心（Transparency Center）的方式，公開了審核政策和算法源代碼，還沒有同類型科技公司承諾履行這樣的責任，甚至表示可以將美國業務出售給一家美國公司。

聲明提到可能訴諸美國法院

聲明指，這項行政命令會破壞全球企業對美國法治承諾的信任。數十年來，正是它吸引著外國投資，推動了美國經濟增長。該項命令開了一個有違表達自由和開放市場的危險先例，將全力採取一切可行的措施，確保法治不被摒棄，公司和用戶獲得公正的對待。聲明表示，如果美國政府不能給予公正的對待，將訴諸美國法院。

聲明提到「對於1億美國用戶來說，TikTok是他們表達自我、娛樂、連接彼此的家園，我們希望他們知道：TikTok從來沒有，也絕不會動搖我們的承諾。我們始終將用戶安全和社區信任放在首位。作為TikTok的用戶、創作者、合作夥伴和家人，你們有權利向各級議員包括白宮政府表達意見。你們的聲音有權被聆聽。」

特朗普8月6日簽署行政命令，將禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易（路透社）

特朗普簽署的行政命令

在特朗普的行政命令中，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令在45日後生效。