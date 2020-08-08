【黎巴嫩爆炸】總統指將調查是否涉襲擊　美法領袖討論提供援助

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區8月4日發生大爆炸，造成嚴重傷亡。美國白宮發聲明指，總統特朗普（Donald Trump）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）7日通電話，討論與其他國家合作，向黎巴嫩提供即時援助。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）在聲明中表示，特朗普及馬克龍對貝魯特受重創及當地的人命損失表達深切的哀傷。法國及一些國家已向黎巴嫩提供緊急援助，運送醫護人員、醫療設備及食物到當地。特朗普亦指華盛頓已準備好提供援助，但沒公布詳情。

美國國際開發署（U.S. Agency for International Development）同日宣布，向黎巴嫩提供總值超過1500萬美元援助，包括為5000人提供三個月糧食，並要求美國運送可支援6萬人長達3個月的醫療用品等。

大爆炸的起因仍在調查中。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）7日指，會調查爆炸是否由炸彈引起。特朗普4日亦曾提出類似的假設，他在5日稱，沒有人能肯定爆炸是否由襲擊造成。

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真主黨（Hezbollah）領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）7日否認在爆炸之前，事發的倉庫藏有該組織黨的武器，強調他們在港口也沒有武器庫、導彈庫、導彈、步槍、炸彈、子彈或硝酸銨。他呼籲向涉事者追究責任，認為已有共識、要求公正及透明的調查。