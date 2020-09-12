【美國大選】盤點兩黨智囊團　競選經理深藏不露出謀獻策

古時候上戰場，除了有勇也有要有謀。選戰也是一樣，有氣勢也要有戰略。不過站到台前的那位未必是最聰明的那位，靠的便是背後的軍師出謀獻策。 代表民主黨出戰的美國前副總統拜登（Joe Biden）曾一度於初選期間瀕臨出局邊緣，走過「鬼門關」後靠新任競選經理迎難而上；代表共和黨爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）民望節節下降，集會滿場空櫈後來撤換競選經理。兩個陣營的總司令是何方神聖？

競選經理的目標只有一個，就是要協助候選人贏得選舉。工作包括籌募選舉經費，並且有效運用，尤其是有策略地針對指定受眾刊登廣告，動員支持者投票。

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特朗普競選陣營競選經理斯蒂平。他曾參與小布殊和麥凱恩的選舉工程。圖為2018年10月13日，時任白宮政治總監斯蒂平離開空軍一號。（AP）

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特朗普：「數據王」臨危受命

特朗普選情處於下風，7月突然撤換競選經理，由原來的副競選經理斯蒂平（Bill Stepien）「坐正」。選擇由斯蒂平掌舵，或者反映特朗普傾向用較傳統和專業的操作應對拜登的攻勢。外界形容斯蒂平高度有紀律，對數據有種執着，精明而冷酷，為求可以不擇手段。

42歲的斯蒂平1997年開始涉獵政治，以學生身份為新澤西州參議員助選。他後來扶搖直上，並於2009年擔任克里斯蒂（Chris Christie）的競選經理，成功協助對方在傳統上是民主黨票倉的新澤西州當選州長，為政治生涯的突破。其後也有參與小布殊（George W Bush）和麥凱恩（John McCain）的選舉工程。

2016年，特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）招攬斯蒂平加入競選團隊，從此成為特朗普圈內重要人物。斯蒂平也順利成章出任2020年大選競選團隊的高級顧問。隨原任帕斯凱爾（Brad Parscale）因為俄克拉荷馬州塔爾薩市（Tulsa）的競選集會冷清被問責，斯蒂平獲委以「國家任務」急起直追。

特朗普突然決定換人時，距離大選日只有約百日，民調仍然落後。主要效力共和黨候選人的輿論戰略諮詢公司聯合創辦人紐豪斯（Neil Newhouse）指，撤換競選經理反映特朗普陣營意識到他們有麻煩，有急切需要扭轉局勢。斯蒂平的經驗豐富，有望善用數據，為特朗普爭取連任。

拜登競選陣營競選經理奧馬利狄龍。她曾參與前總統奧巴馬兩次的競選工程。圖為2011年12月28日，時任總統奧巴馬團隊副競選經理奧馬利狄龍。（AP）

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拜登：召奧巴馬舊將擴充團隊

特朗普競選工程遇到挑戰，拜登也不是順風順水。猶記得民主黨總統初選早期，參議員桑德斯（Bernie Sanders）氣勢如虹。拜登等到南卡羅萊納州初選才取得遲來的勝利，再靠「超級星期二」鹹魚翻身。喘定之後，拜登便聘請奧馬利狄龍（Jennifer O'Malley Dillon）出任新的競選經理。

43歲的奧馬利狄龍來自馬薩諸塞州，曾參與州和地方競選活動。她有份參與前總統奧巴馬（Barack Obama）兩次的競選工程，今屆大選曾任前眾議員奧羅克（Beto O'Rourke）的競選經理，直到對方宣布退選。奧馬利狄龍年初以義工身份加入拜登陣營，支援內華達州團隊。

拜登於初選早期不被看好，競選團隊組織也惹來民主黨內人士質疑。拜登陣營缺乏資金，規模相對較小，甚至在「超級星期二」勝出的大部份州份也沒有職員駐地。有人指，拜登競選團隊有新舊的顧問，猶如多頭蛇，反應不夠敏捷。

奧馬利狄龍然跟奧巴馬圈內人士有緊密接觸。她的加盟除了將團隊專業化以外，某程度也是促進「奧巴馬效應」，吸引更多曾為奧巴馬效力的幕僚加入。這同時向民主黨的捐款人和支持者發放訊息，表明拜登正在擴充團隊，減輕外界的焦慮。

競選經理以至其他顧問是競選工程不可或缺的一部份，新的組織和焦點也有幫助，不過歸根究底選民是投票給總統候選人，成敗就要看當事人的造化。