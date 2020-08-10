【一分鐘看世界】中美角力新領域、災難引爆民憤、桌面式跑道之禍

今天是8月10日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美國上周對中國頻頻出招，美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日，簽署兩項行政命令，分別宣布在45天之後禁止短片應用程式TikTok，以及通訊社交和電子支付程式微信（WeChat）的母公司及其附屬公司在美國司法管轄下與任何個人或實體進行交易，之後美國財政部8月7日宣布制裁11名中港官員並公布名單，包括香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、中聯辦主任駱惠寧等人。雖然有英媒指美財政部此舉影響有限，但有高象徵性。這些事件已令中美博弈擴展到新的領域。
美國在短短一天之間先後對中國企業及中、港官員「出招」，顯示其對北京加強施壓。圖為2020年6月29日，天星小輪的渡輪在香港維多利亞港航行。（Reuters）
黎巴嫩爆炸燃點民憤
黎巴嫩貝魯特港區8月4日發生火災，存放在一個倉庫的大量硝酸銨發生爆炸，導致迄今已確認158人罹難，至少6000人受傷，21人仍下落不明。事發後約有30萬人無家可歸。
爆炸的真正成因可能仍有疑點，黎巴嫩總統稱有機會存在火箭炮或炸彈外力干擾。回看爆炸發生後美國總統特朗普「口快快」稱事件是襲擊，之後美軍官員又予以否定，難免令外界生疑。
在這個已備受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響的國家，4日發生的爆炸不僅導致市內大面積的地方嚴重受損，亦引爆民眾對於政府管治不力以及經濟欠佳的怒火，一度有數個部門被佔領。約1萬人走到貝魯特市中心的街頭抗議。截至8月8日，已經有逾6萬人聯署，認為應由法國這個前宗主國接管黎巴嫩。究竟它與法國有何淵源？而黎巴嫩又是否真的「戀殖」？
▼黎巴嫩貝魯特爆炸發生後，民眾抗議政府管治不力，更多示威的圖片，請點擊放大觀看：
▼更多黎巴嫩貝魯特經歷大爆炸後的圖片，請點擊放大觀看：
拜登副手人選將出爐
美國總統大選11月舉行，代表民主黨參戰的前副總統拜登（Joe Biden）將公布自己的競選拍檔，美媒預測他會在民主黨大會上公布。外界盛傳多名大熱人選，包括加州參議員賀錦麗 （Kamala Harris）、俄克拉荷馬州參議員沃倫（Elizabeth Warren）佛羅里達州眾議員達明斯（Val Demings）、亞特蘭大市長巴頓（Keisha Lance Bottoms），以及加州眾議員巴斯（Karen Bass）、前國家安全事務助理蘇珊賴斯（Susan Rice）。
外界十分關注拜登會否一如預料的挑選一位年輕非裔女性作副總統拍檔。然而勝出者必然是「黑人女性」嗎？
印度快運空難
印度快運航空（Air India Express）一架客機在8月7日於南部卡利卡特（Calicut）降落時發生意外，飛機衝出跑道，機身斷開兩截，迄今增至18死。當局指，飛機在意外前曾經嘗試降落但不成功。在這次事件後，涉事機場的「桌面式跑道」（tabletop runway）惹來輿論關注，有當地專家稱，早在9年前曾警告涉事跑道有問題，緩衝區域不足，但未獲正視。究竟「桌面式跑道」是什麼？它對飛行安全有何威脅？（按此閱讀更多）
印度快運航空（Air India Express）的客機8月7日墮谷後機身斷成兩截，圖為8月8日的情況（Reuters）
編輯精選
【15秒的世界．下】脫貧夢碎？印度TikToker上演一夜逃逸記
【15秒的世界．上】美國Z世代TikToker 網紅夢工場變天
必看話題文章
英男點100支蠟燭求婚：嫁給我嗎 下一秒客廳瞬間變火海嚇窒女友
國際貓日前夕 英國外交部首席捕鼠大臣Palmerston宣布退休
馬來西亞青年當上喪禮記錄師 拍最後告別畫面 定格跨越陰陽的愛
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。