【白羅斯大選】盧卡申科篤定五度連任　代夫參選人妻：已算贏了

白羅斯總統選舉投票周日（9日）結束，獲當局批准的票站調查顯示，尋求第6個任期的強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）得票達79.7%，遙遙領先其他對手，而主要反對派候選人斯韋特蘭娜（Svetlana Tikhanovskaya）得票僅6.8%。

首都明斯克（Minsk）於選舉結束後有反對派示威，其後演變成警民衝突，示威者設置路障，警方發射水炮，並投擲閃光彈及催淚彈試圖驅散群眾。

圖為7月14日，斯韋特蘭娜正離開位於明斯克的中央選舉委員會。（路透社）

斯韋特蘭娜在投票結束後舉行記者會稱，數以萬計支持者出席她的競選集會，顯示白羅斯人已經克服恐懼與冷淡，形容自己「已經贏了」，「我信我的雙眼，我見到大多數人與我們一起」。

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65歲的盧卡申科被喻為「歐洲最後獨裁者」，於1994年上台後就一直採取專制統治；觀察家自1995年以來從未認為白羅斯選舉是自由公正，而這次大選前更有專家指出，在國際觀察員缺席的狀況下，盧卡申科可能會舞弊。

37歲的斯韋特蘭娜原本為家庭主婦，丈夫季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）是知名網上意見領袖，但遭當局取消參選資格並身陷牢獄，她其後「代夫從軍」參選。斯韋特蘭娜7月30日曾舉行當地10年來最大型的集會，吸引成千上萬支持者，對盧卡申科構成壓力。

（綜合報道）