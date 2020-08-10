放棄美國國籍人數破紀錄　如特朗普勝選或爆新一波出走潮

據統計，今年上半年，超過5,800名美國人放棄了美國國籍，這個數字創下紀錄。而據專家預測，這一趨勢只會繼續上升，11月的總統大選是重要分水嶺。

據美國有線新聞網絡（CNN）8月9日報道，9日公布的一項最新研究調查發現，今年上半年，放棄美國公民身份的人數創下紀錄。

根據位於紐約的班布里奇會計師事務所（Bambridge Accountants）的數據，2020年前6個月，超過5,800名美國人放棄了美國國籍，而在2019年全年，只有2,072名美國人放棄了美國國籍。

該公司表示，它審查了美國政府每3個月發布的公開數據，其中包括所有放棄美國國籍的美國人姓名。

班布里奇會計師事務所的合夥人班布里奇（Alistair Bambridge）說：「這些人主要是已經離開美國的人，都是剛剛決定了，他們已經受夠了一切。」

班布里奇說：「我們看到的是，人們對特朗普（Donald Trump）總統（任內）所發生的一切，包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的處理方式，以及美國目前的政治政策都很不滿。」

不過，班布里奇說，雖然許多放棄公民身份的美國人抱怨對美國當前的政治氛圍感到不滿，但他們做出這一決定的另一個原因通常是税收。

他說，居住在國外的美國公民仍然需要每年提交納税申報單，報吿他們在國外的銀行帳戶、投資和退休金。雖然這些公民可以申請1,200美元的鼓勵支票，每個孩子可以申請500美元，但對許多人來說，美國每年的税收申報「實在是太多了」。

儘管放棄美國國籍會帶來風險，但班布里奇預測，這一趨勢只會繼續上升。

他說：「很多人都在等待11月的選舉結果出爐，如果特朗普再次當選，我們相信會有另一波人決定放棄公民身份。」