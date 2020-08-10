【白羅斯大選】反對派批選舉舞弊　明斯克爆發示威

白羅斯（Belarus）總統大選結束，票站結果顯示現年65歲的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）很可能連任。消息公布後反對派人士示威，並其後發生警民衝突，多人受傷及被捕。

圖為8月9日，白羅斯明斯克，防暴警察使用催淚彈等驅散示威者。（Getty）

白羅斯在8月9日舉行總統大選，國營電視台報道引述票站調查，爭取第6個任期的總統盧卡申科5個選區已取得約82%的選票，領先其他對手，預料可順利連任。

主要反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）僅得票6.8%，她在獲悉票站調查後稱不相信自己只有7%的票數，認為自己陣營才是社會大多數。

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反對派支持者在票站調查公布後上街示威，批評選舉舞弊。在首都明斯克，示威者和防暴警察發生衝突，警察使用閃光彈及催淚彈驅散示威者，現場有人受傷及被捕。警方又在巿外設立檢查站，要求居民出示証件，防止其他城巿的人進入明斯克參與示威。

互聯網監測組織NetBlocks表示，白俄的網絡正受到干預，形成「訊息真空」地帶。

65歲的盧卡申科被喻為「歐洲最後獨裁者」，自1994年上台後就一直採取專制統治。觀察家自1995年以來從未認為白羅斯選舉是自由公正，而這次大選前更有專家指出，在國際觀察員缺席的狀況下，盧卡申科可能會舞弊。