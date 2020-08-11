印外長稱中印需達到平衡　稱中國外交為當世出眾範例

中印近來的邊境摩擦使得兩國關係受到衝擊，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）認為，如果兩國能夠達到某種平衡，兩國將能夠克服分歧。蘇傑生還稱讚了中國的外交。

印度外長蘇傑生8月8日參加了印度工業聯合會（CII）組織的一場會議。

蘇傑生（左）認為中國的外交政策是一個出眾範例。（新華社）

當被問到印度和中國未來能否幾十年成為朋友時，蘇傑生說，這兩個國家是鄰國，在人口上也很獨特，因為它們是世界上僅有的人口超過10億的國家。

中國是世界第二大經濟體，印度將成為第三大經濟體。

蘇傑生認為，如果印度和中國達到某種平衡，從長遠來看，它們就可以克服彼此之間的分歧，但實現這種平衡是印度面臨的重大挑戰之一。

他還認為，考慮到兩國的規模和影響，世界「很大程度上依賴」印度和中國達到某種平衡。這不是一個容易回答的問題，這是印度外交政策考量的核心問題。

他說，一個好的外交政策是要解決國家和經濟安全問題，並在競爭環境中推進國家的目標和願望。他補充稱，這種政策依賴於技能和敏捷性，以「更有力、更深入（而且）更快地」構建實力。在這方面，蘇傑生將中國稱為「我們當世的出眾範例」（An remarkable example of our lifetime）。

他也表示，印度也在儘自己的一份力，在諸如氣候變化等重大問題上施加影響，在諸如恐怖主義等問題上塑造大辯論。