【黎巴嫩爆炸】英媒：總理將宣布政府辭職

美媒8月10日引述政府消息人士稱，黎巴嫩政府料在當地時間8月10日「降格」為看守政府。衛生部長向路透社稱，總理迪亞卜（Hassan Diab）將宣布政府下台。

迪亞卜在8日國內爆發反政府示威後宣布提早舉行大選，稱這是解決國家深層次危機的唯一出路。

黎巴嫩8月4日發生傷亡慘重的大型爆炸事件，起因被指是多年儲存在首都貝魯特港口一個倉庫的農業肥料硝酸銨被引爆，導致逾200人死亡、6,000人受傷，數十萬人失去家園。

政府被指沒妥善處理這些化學物品肇禍，一下子「引爆」民眾對當局在應對國家經濟問題與處理疫情不力的憤怒，連日來大批民眾上街示威。

黎巴嫩爆炸：圖為8月9日，連續2天在該國首都貝魯特上街抗議的示威者拉起橫額，上面印有的字樣是：「我們是一個腐敗政府與伊朗宗教民兵組織的人質」。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）8月10日引述兩名局長級消息人士稱，相信現政府會在當地時間10日晚上「降格」為看守政府。

黎巴嫩已有4名內閣官員辭職，最初是新聞部長薩馬德（Manal Abdel Samad）、環境部長卡塔（Damianos Kattar）；財政部長Ghazi Wazni及司法部長Marie-Claude Najm在10日相繼宣布辭職。此外已該國有7名國會議員請辭。