【一分鐘看世界】黎智英被捕、災難炸爆黎巴嫩政府、白羅斯大選

今天是8月11日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

黎巴嫩政府總辭

黎巴嫩貝魯特港區8月4日發生火災，存放在一個倉庫的大量硝酸銨發生爆炸，導致迄今已確認163人罹難，至少6000人受傷。事發後約有30萬人無家可歸。

這個已備受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響的國家再遭重創，4日發生的爆炸不僅導致市內大面積的地方嚴重受損，亦「引爆」民眾對政府管治不力以及經濟欠佳深感不滿的怒火。

黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）在當地時間8月10日宣布辭職，亦公布政府下台。他在電視演說中表示，該國8月4日發生的大型爆炸緣於「當地特有的腐敗」。

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黎智英被捕「震撼彈」

壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層8月10日被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，警員並於壹傳媒大樓調查。同日晚上8時左右，前眾志成員周庭被指勾結外國勢力被捕。黎智英及其家人等被捕，國際社會接連對此反應，包括一些外國媒體、英國、美國及歐盟政府都表達憂慮或批評。

另一方面，中國外交部8月10日就美國制裁多名中港官員一事宣布反制措施，制裁11名被指在涉港問題上表現惡劣的人士。當中有3名議員是近期第二度被中國制裁。香港01整理出部分被列入制裁名單人士資料，以及他們以往發表有關中國及香港的言論。

警方8月10日以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層，並於壹傳媒大樓調查。（羅君豪攝）

白羅斯反對派雖敗猶榮

白羅斯（Belarus）現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月9日舉行的第六屆總統選舉中，獲得了80.23%的選票，他將第6次當選總統。 ​​​​三女劍俠合力挑戰高牆的努力落空，其中有力挑戰盧卡申科的候選人、來自反對派的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）敗選。她卻說數以萬計支持者出席她的競選集會，顯示白羅斯人已經克服恐懼與冷淡，形容自己「已經贏了」。

▼▼更多白羅斯示威圖片，請點擊放大：

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美部長訪台不踩界？

美國衞生部長阿扎（Alex Azar）率訪問團8月9日抵台，10日上午到台北的總統府拜會總統蔡英文。他在10日表示，自己很榮幸到台灣傳達美國對台灣的支持。阿扎成為睽違6年後首位訪台的美國部長級官員，美國在台協會台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）說，特朗普政府仍注意不逾越中國的紅線。話雖如此，此舉實在是刺激北京政府，外交部提出嚴正交涉。在阿扎訪問前，美國航母和巡邏機8月8日又在中國周邊展開行動，反映中美關係之緊張。

台灣總統蔡英文（右）8月10日在台總統府接見美國衛生部長阿扎（Alex Azar）（左）。（中央社）

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