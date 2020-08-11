涉嫌隱暪與下屬不當關係　麥當勞前CEO遭追討巨額遣散費

美國快餐連鎖店麥當勞周一（10日）發表聲明稱，前行政總裁伊斯特布雷克（Steve Easterbrook）試圖隱暪曾與多名員工發生親密關係，並安排一名員工獲得豐厚的股票獎勵，因此公司決定對他提出訴訟，以討回數千萬美元的遣散費。

聲明指出，伊斯特布雷克去年因為跟一名下屬發生不當關係而遭開除時，不應獲得遣散費，因為「掩蓋證據，以及就自己的不當行為說謊」；上月公司接獲匿名舉報，在伊斯特布雷克的公司電郵賬號中發現一批露骨照片，還找到他與其他員工發生不當關係的證據。

聲明強調，公司會向特拉華州（Delaware）法院提出起訴，要求討回伊斯特布雷克因離職所取得的補償及遣散費，同時會採取行動阻止他對股票期權行權或出售股票。

麥當勞表示，會向伊斯特布雷克提出訴訟，討回數千萬美元的遣散費。圖為6月21日，位於美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）的一間麥當勞。（Getty Image）

伊斯特布雷克在去年11月因被指與一名下屬發生不當關係而遭開除，其後他向員工發信，致歉及承認犯錯，強調會接受離開公司的後果。

麥當勞董事會基於公司當時所了解的情形，批准一項解僱協議，而根據協議，伊斯特布雷克可領取價值約4000萬美元（約3.12億港元）的股票獎勵，另加合計約67萬美元（約522萬港元）的26周薪金。

（綜合報道）