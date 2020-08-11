【白羅斯大選】3千示威者被捕至少1死　反對派候選人出走至立陶苑

白羅斯（前稱「白俄羅斯」）總統選舉投票8月9日結束，現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）高票連任，但由於選舉取消多名參選人資格，又遭質疑舞弊，在投票結束後當地出現大規模示威，警方拘捕3000人，事件中有1人死亡。 「代夫參選」的主要反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）目前已離境，身在立陶苑（Lithuania）。俄羅斯新聞社（RIA）引述消息指，她是被迫離國。

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關閉部分互聯網網絡

在這次選舉結束後，首都明斯克（Minsk）隨即爆發示威，其後演變成警民衝突，示威者設置路障，警方則發射水炮，並投擲閃光彈及催淚彈試圖驅散群眾，但示威再蔓延至多個城市。白羅斯方面在8月10日晚上拘捕約3000人，並關閉部分互聯網網絡。

1名示威者死亡

白羅斯內政部長拉斯托夫斯基（Alexander Lastovsky）稱，在示威中至少有1人死亡，他稱該人試圖投擲爆炸裝置，但在其手中就引爆。

在這次選舉後表明不會接受結果的反對派候選人季哈諾夫斯卡婭，外界關心她的去向，立陶苑外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）8月11日發文表示，季哈諾夫斯卡婭正身處立陶苑，目前安全。她在立陶苑與子女會合。俄羅斯新聞社（RIA）則引述消息指，她是遭政府施壓被迫離國。

65歲的白羅斯總統盧卡申科被稱為「歐洲最後獨裁者」，他1994年上台後採取專制統治，其後的選舉也遭質疑並非自由公正，反對派不承認這次選舉結果，批評選舉存在舞弊，要求盧卡申科交出權力。

37歲的季哈諾夫斯卡婭原本為家庭主婦，丈夫季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）是知名網上意見領袖，但遭當局取消參選資格並身陷牢獄，她其後作為Plan B「代夫從軍」參選。斯韋特蘭娜7月30日曾舉行當地10年來最大型的集會，吸引成千上萬支持者，對盧卡申科構成壓力。