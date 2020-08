蓬佩奧：對黎智英被捕真傷心　香港將變另一個「共產主義城市」

警方8月10日以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕10人包括壹傳媒創辦人黎智英及其兩子、壹傳媒3名執行董事、前學民思潮成員李宗澤、「香港故事」成員李宇軒以及前香港眾志成員周庭。美國政界人士相繼回應。

美國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)接受美國保守政治行動會議(CPAC)主席施拉普(Matt Schlapp)訪問時說他對此真的傷心(really say)。在美國務院8月10日發布的訪問內容中,蓬佩奧說黎智英只是一名為香港人好的愛國者,他只是想香港有基本自由。他指中國共產黨在與英國簽訂《中英聯合聲明》時承諾香港人會有自由,但共產黨已決定不這麼做,香港就這樣將成為另一個共產主義城市。(Hong Kong’s going to just simply be another communist city.)

蓬佩奧說,美國政府已嘗試創造一套激勵措施,鼓勵中共重新考慮他們的做法,但他在看到黎被捕後,對於中共會改變現時做法不樂觀。他說,美國可以肯定的是,以及總統特朗普(Donald Trump)也說過,如中共政府將香港當成另一個由共產主義政府統治的城市,美國也會這樣做。美國不容許北京政府在傷害香港民眾同時,又獲得好處。

美國務院8月10日發表國務卿蓬佩奧接受美國保守政治行動會議主席施拉普的訪問內容。蓬佩奧稱美國對中國有它不可逃避的要求,就是簡單如法治、透明度及互惠。美國希望中國會做到,否則美國會要求它去做。(AP)

蓬佩奧指英國政府放寬讓港人移民當地的政策是做得好,他們讓被剝奪這些基本權利的香港人移居英國。他重申說希望中共重新考慮有關做法,以及讓其曾對香港人做出的承諾得以履行,但從上周有關方面決定延遲立法會選舉後,他恐怕香港可能已舉行過最後一次民主選舉,他希望自己這麼看是錯。他說,它們的勢力本會被粉碎、「自由」本可勝出立法會選舉,但中共不會容許這事發生。

施拉普問及有關中共對11名美國政界人士及議員實行制裁,當中有共和黨參議員及眾議員,他問國會在中國事務上是否沒有跨黨派共識?蓬佩奧則說自己對此較為樂觀。他說制裁侵犯新疆人權的中國官員的法案,兩黨接近每名議員都投贊成票。此外國會在通過《香港人權與民主法案》也是接近一致通過的。他認為在面對中共構成的挑戰時,兩黨的有良好的相同之處。