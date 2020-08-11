【逃犯條例】提控在港英籍警官眾籌　英國保守黨人稱募款反應理想

前立法會議員丶前香港眾志主席羅冠聰8月10日稱擬聯同英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）等，在英國向多位英籍高級香港警務人員提出私人檢控，指稱他們涉嫌干犯酷刑罪。裴倫德8月11日個人Twitter帳戶發文表示，檢控團隊發起的訟費籌款活動24小時後已募得10萬鎊捐款，已達目標的一半。

他8月11日在Twitter推文，稱發起眾籌以負擔對在港英籍警官提出檢控所需訟費，24小時後已募得10萬鎊捐款。他在推文中說對人們的慷慨感到驚奇。

Here’s the link for those asking: https://t.co/9PjUoy32DH — Luke de Pulford 裴倫德 (@lukedepulford) August 11, 2020

現時香港警隊6名總區指揮官中，三名為英籍警官，皆位列警務處助理處長級別，是英籍警官同儕中最高級別警員，包括西九龍總區指揮官陶輝（Rupert Dover）、前機動部隊學校校長、水警總區指揮官莊定賢（David John Jordan），以及新界南總區指揮官黎德禮（Patrick Laidler）。而在反修例運動中，在 6.12驅散行動中曾指揮警員向民主黨主席胡志偉射催淚彈的時任水警總區警司薛鎮廷（Justin Shave），剛獲晉升為高級警司。

裴倫德5月初曾於Twitter發文，點名指陶輝、莊定賢等英籍港警為香港「警暴」的「要犯」（key prepetrators）。