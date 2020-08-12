蓬佩奧出訪中歐　中俄問題勢成重點

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月11日展開東歐多國訪問之旅，包括捷克、斯洛文尼亞、奧地利和波蘭，外界估計此行重點包括中國和5G技術等問題。

報道指，蓬佩奧此行會將試圖遊說東歐國家政府棄用華為建造5G網絡和相關服務，同時希望在能源供應上，這些國家可以減少對俄羅斯的依賴。

根據日程安排，蓬佩奧12日會與捷克的多間技術公司代表會面，討論5G，另外亦會與總理巴比什（Andrej Babis）舉行會談，討論核能源合作及推動中及東歐在基建、數碼互聯互通等合作議題。並會在國會發表演說。

蓬佩奧13日轉抵斯洛文尼亞，與該國簽署一項有關5G安全問題的雙邊協議，之後再到奧地利，和總理爾茲（Sebastian Kurz）會面，討論兩國貿易關係，亦會到訪位於當地的國際原子能機構（IAEA）總部，與總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）舉行會談，內容可能涉及伊朗核問題。

而波蘭則是蓬佩奧東歐之行的最後一站，他會與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）等領導人會面，討論5G安全、疫情、能源、以及加強軍事合作等問題。

美國國務卿蓬佩奧再次出訪歐洲，就俄羅斯及華為等議題遊說盟友加強合作。（AP）

美國日前宣布減少駐德國美軍的數目，因此華府會否將部分兵力移向東歐地區成為焦點，俄羅斯衛星通訊社11日報道，蓬佩奧到訪捷克前，總理巴比什稱，捷克政府沒有看到在捷克部署美國軍隊的理由。

而《歐洲時報》則指，蓬佩奧時隔半個月再次訪歐備受關注，分析認為，華府在捷克與俄羅斯就關係正常化召開會議前打入「楔子」，利用波蘭繼續推進北約部署，拉攏中東歐國家棄用華為公司等。