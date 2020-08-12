蘇格蘭載客火車出軌意外傳至少2死　現場冒出大量濃煙

英國蘇格蘭東部阿伯丁郡（Aberdeenshire）8月12日早上發生嚴重的載客火車出軌意外，現場冒出大量濃煙。救援人員趕抵現場展開拯救工作，目前未知傷亡人數，英國《太陽報》指，相信事件中有至少2人死亡，多人被困及嚴重受傷。 英國首相約翰遜（Boris Johnson）形容是「非常嚴重事故」，蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）指事件中有多人重傷。

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

事發時天氣不佳

事發於阿伯丁郡市鎮斯通黑文（Stonehaven）附近，英國警方稱，救援人員在早上9時43分接報後趕赴現場，英國廣播公司（BBC）報道，當局派出大約30架救援交通工具前往現場，包括救護直升機。

報道指，事發時天氣不佳，有大雨及雷暴，天氣也造成蘇格蘭中部及東部地區多處水浸，交通受阻。

疑因山泥傾瀉而起

英國《鏡報》報道，根據火車業界消息人士指，火車出軌疑因山泥傾瀉而起，該火車由阿伯丁開往斯通黑文，由火車頭與4節車廂組成，在事件中疑是火車頭與3節車廂出軌。官方目前未講述事故原因。

蘇格蘭首席部長：極嚴重事故

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）發文表示，這是一次極嚴重事故，目前已收到火車公司與緊急部門的初步通報。