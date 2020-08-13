一分鐘看世界｜你不知道的賀錦麗、美俄疫苗爭拗、封殺TikTok廣告

今天是8月13日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

賀錦麗是誰？

美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）8月11日宣布競選搭檔人選，加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）將成為副總統候選人。她是一名擁有印度血統的黑人女性，有望成為美國史上首位黑人女副總統。賀錦麗曾在2019年10月宣布支持《2019年香港人權與民主法案》，並作為法案的共同提案人。

賀錦麗與拜登已故兒子有交情，現任總統特朗普（Donald Trump）亦曾向她捐款。美國媒體報道，華爾街高層對拜登選擇賀錦麗作為競選夥伴表示歡迎。報道稱，他們認為拜登的競選組合具備「推翻」特朗普總統的條件，對賀錦麗的政府工作經驗以及籌款能力大加讚賞。

拜登與賀錦麗12日首度一同現身和發表演說，內容當然亦少不了對特朗普的批評……（按此閱讀更多）

拜登之前的手中字條已提前洩露機密，點擊圖輯觀看：

蓬佩奧：中共的威脅比蘇聯更大

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月12日在捷克首都布拉格（Prague）參議院發言，向中及東歐新興的民主國家呼籲，在面對俄羅斯及中國威脅的同時，亦應以白羅斯（Belarus）為鑑，擁抱得來不易的自由。他亦認為，中共對全球的威脅遠比當年蘇聯更大……（按此閱讀更多）

疫苗爭拗：俄羅斯vs西方

俄羅斯宣布成功研發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。衞生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）8月12日宣布，名為「Sputnik V」的疫苗將於兩周內開始使用，首12個月的目標是量產5億劑。西方多國如美國普遍質疑疫苗是否安全；世界衛生組織（WHO）8月11日表示，目前正商討這款疫苗的資格預審。

穆拉什科反駁稱，有關疫苗安全問題的指控是毫無理據。各界憂慮研發疫苗從此變成科學加持下的賺快錢競賽。

↓↓↓有關俄羅斯研發疫苗的照片：

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蘇格蘭火車出軌

英國蘇格蘭東部阿伯丁郡（Aberdeenshire）8月12日早上發生嚴重的載客火車出軌意外，現場冒出大量濃煙。英國警方指事件中有至少3人死亡，相信包括司機，英國首相約翰遜（Boris Johnson）形容是「非常嚴重事故」......（按此閱讀更多）

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI — Chris Harvey (@ChristopherHarv) August 12, 2020

特朗普想禁企業在TikTok落廣吿？

美國總統特朗普（Donald Trump）於8月6日簽署禁止與中國短片應用程式抖音海外版TikTok交易的行政命令，但未說明在45天後哪些交易將被禁止。路透社8月11日報道，根據白宮的一份文件，特朗普的禁令有可能會阻止美國應用程式商店（App store）向用戶提供TikTok，並禁止廣吿商在TikTok投放廣吿，以及用戶將TikTok下載到設備上。

彭博社（Bloomberg）8月12日引述消息人士指出，美國與中國的貿易談判代表會在未來幾天討論第一階段貿易協議的實施，中國可能會提出圍繞TikTok和微信的議題。

法國國家信息自由委員會（CNIL）8月11日亦表示，目前正在進行有關TikTok的初步調查。委員會5月曾接獲有關TikTok的投訴。

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

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