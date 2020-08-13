【新冠肺炎】巴西肉廠爆發疫情　法官下令為員工檢測

深圳檢測進口凍肉，一份從巴西進口的凍雞翼對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒呈陽性反應。爆發疫情至今，美國、加拿大、愛爾蘭和德國的屠宰場也出現感染群組，巴西也不例外。法官8月12日甚至頒令要求一間肉類生產商為全部員工檢測。

根據檢察官引述當地衛生部門的數據，肉類生產商JBS股份有限公司位於南里奧格蘭德州加里波第（Garibaldi）的工廠有逾900名員工，其中230人證實確診，7人留院，1人不治。

路透社取得裁決的副本，法官馬費伊（Graciela Maffei）下令公司於10日內為肉廠員工進行檢測，並要承擔開支。法官同時要求公司確保員工保持兩米距離，並每日為每位員工提供一個新的PFF2口罩。

另一間肉類生產商BRF股份有限公司位於巴拉那州的工廠也爆發疫情。路透社8月11日報道，肉廠確診個案佔巴拉那州約29%的個案。

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公共勞工部的研究發現，巴西中部和南部的疫情集中於肉廠和員工所在城鎮。負責的研究員加林多（Ernesto Galindo）表示，病毒傳播和肉廠疫情「有直接關係」。疫情期間，肉廠如常運作，員工近距離工作，加上氣溫較低，形成傳播病毒的有利條件。