美媒：蘋果、迪士尼等10多間美企向白宮表達對「WeChat禁令」憂慮

美國總統特朗普（Donald Trump）8月初簽署行政命令，限制在美國管轄範圍內與WeChat（微信）有生意交易後，美國媒體8月13日引述消息人士報道，10多間美國主要跨國企業正在反對此計劃，它們與白宮官員通話表達對「WeChat禁令」的憂慮，認為將削弱它們在中國的競爭力。這些企業包括蘋果公司（Apple）、福特車廠（Ford）、迪士尼（Walt Disney）、沃爾碼（Walmart）等。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止在美國管轄範圍內與微信（WeChat）母公司騰訊有任何交易（Getty）

美國總統特朗普（Donald Trump）之前在8月6日簽署行政命令後，據騰訊所指，行政命令是針對集團面向美國推出的WeChat應用程式，對集團在美國其他業務無影響。該命令將在9月底生效。

美媒：10多間美企反對

《華爾街日報》8月13日引述知情人士報道，多間與中國有財務聯繫的美國企業正在反對特朗普打擊WeChat的計劃，認為此舉也將削弱美國企業在中國的競爭力。

報道稱，10多間美國主要跨國企業與白宮官員通話表達憂慮，關注該禁令的潛在廣泛範圍與影響。報道又指，該通話目的之一是釐清行政命令的細節，這些美企希望美國政府能夠在實施前收窄範圍。

報道指，這些企業包括蘋果、福特、迪士尼、沃爾碼、寶潔（P&G）、英特爾（Intel）、大都會人壽保險（Metlife）、高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、UPS、默克藥廠（Merck & Co）、食品企業卡吉爾（Cargill）。目前這些企業未有公開回應。

報道引述美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長艾倫（Craig Allen）表示，對不是在中國居住的人來說，他們未明白美國企業會因禁令受到多巨大的影響，「它們（美企）將在每個競爭對手前處於嚴重不利地位。」報道稱，WeChat在全球有超過12億用戶。