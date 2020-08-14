【新冠肺炎】世衛評俄羅斯首支註冊疫苗：不在進階測試階段

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俄羅斯8月11日公布名為「衛星V」（Sputnik-V）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）已在國內註冊。世界衛生組織（WHO）助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）13日稱它並非如其他9支實驗疫苗般處於進階測試階段。WHO稱正在與俄羅斯對話，以期取得疫苗產品的資訊。

俄羅斯總統普京8月11日宣布疫苗已在註冊的消息。「衛星V」是全球首次註冊的新冠炎疫苗，由俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute）與俄羅斯直接投資基金（RDIF）聯合研發。加馬列亞研究所主任金茨堡（Alexander Gintsburg）12日稱疫苗第三階段試驗12日開始

艾爾沃德13日在視像記者會中指出，對於俄羅斯研發的疫苗，「我們現時沒有足夠資訊去做判斷」。他說組織正與俄羅斯對話，以取得更多資料去了解產品狀況、有關它已進行的測試，以俄羅斯下一步會是什麼。

WHO所指的9支疫苗，已納入一個名為Covax的投資機制中。Covax是鼓勵其他國家參加的。這個倡議容許各國投資幾種疫苗，讓這些國家比其他國家更早取用到研發中的疫苗。

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